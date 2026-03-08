Рейтинг@Mail.ru
Макрон выразил поддержку Алиеву после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/makron-2079418906.html
Макрон выразил поддержку Алиеву после инцидента с БПЛА
Макрон выразил поддержку Алиеву после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
Макрон выразил поддержку Алиеву после инцидента с БПЛА
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему поддержку на фоне инцидента с БПЛА РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T18:35:00+03:00
2026-03-08T18:35:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
франция
ильхам алиев
эммануэль макрон
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078810310.html
https://ria.ru/20260305/iran-2078860865.html
https://ria.ru/20260305/azerbajdzhan-2078747947.html
иран
азербайджан
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c31022a3f7df36a85333ccd750f20087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, азербайджан, франция, ильхам алиев, эммануэль макрон, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Франция, Ильхам Алиев, Эммануэль Макрон, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон выразил поддержку Алиеву после инцидента с БПЛА

Макрон выразил поддержку Алиеву на фоне инцидента с беспилотниками в Нахичевани

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему поддержку на фоне инцидента с БПЛА в Нахичеванской автономной республике.
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана, а иранские вооруженные силы расследуют инцидент.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран расследует инцидент с БПЛА в Азербайджане, заявил глава МИД
5 марта, 17:05
«

"В рамках моих консультаций с лидерами региона я провел беседу с президентом Ильхамом Алиевым, которому выразил нашу поддержку и солидарность после ударов Ирана по его стране", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.

Французский лидер также поблагодарил своего азербайджанского коллегу за помощь со стороны Баку в эвакуации граждан Франции с Ближнего Востока на фоне эскалации.
"Я воспользовался этой возможностью (беседой с Алиевым – ред.), чтобы вновь заявить о нашей поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и о нашем желании продолжить двусторонний диалог с Баку на более прочной основе", - добавил президент Франции.
В понедельник государственная пограничная служба Азербайджана сообщила РИА Новости, что через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля против Ирана из исламской республики были эвакуированы 320 человек, в том числе один гражданин Франции. Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут поблагодарила власти республики за помощь французскому гражданину.
Дым в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Париже назвали атаку БПЛА на Азербайджан нарушением международного права
5 марта, 21:06
На фоне сообщений об атаках беспилотников Алиев заявлял, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики и подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Азербайджан потребовал от Ирана прояснить ситуацию с дронами в Нахичевани
5 марта, 14:35
 
В миреИранАзербайджанФранцияИльхам АлиевЭммануэль МакронАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала