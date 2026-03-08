Макрон выразил поддержку Алиеву после инцидента с БПЛА

ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему поддержку на фоне инцидента с БПЛА в Нахичеванской автономной республике.

В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана, а иранские вооруженные силы расследуют инцидент.

« "В рамках моих консультаций с лидерами региона я провел беседу с президентом Ильхамом Алиевым, которому выразил нашу поддержку и солидарность после ударов Ирана по его стране", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.

Французский лидер также поблагодарил своего азербайджанского коллегу за помощь со стороны Баку в эвакуации граждан Франции Ближнего Востока на фоне эскалации.

"Я воспользовался этой возможностью (беседой с Алиевым – ред.), чтобы вновь заявить о нашей поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и о нашем желании продолжить двусторонний диалог с Баку на более прочной основе", - добавил президент Франции.

В понедельник государственная пограничная служба Азербайджана сообщила РИА Новости, что через азербайджанскую границу с начала военной операции США Израиля против Ирана из исламской республики были эвакуированы 320 человек, в том числе один гражданин Франции. Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут поблагодарила власти республики за помощь французскому гражданину.

На фоне сообщений об атаках беспилотников Алиев заявлял, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики и подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.