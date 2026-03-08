https://ria.ru/20260308/lysenko-2079392264.html
Лысенко заняла второе место в кейрине на этапе Кубка Мира в Перте
Российская велогонщица Алина Лысенко заняла второе место в кейрине на первом этапе Кубка мира по велотреку в австралийском Перте. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
