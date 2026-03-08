Рейтинг@Mail.ru
15:35 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/lysenko-2079392264.html
Лысенко заняла второе место в кейрине на этапе Кубка Мира в Перте
спорт
перт
гонконг
алина лысенко
спорт, перт, гонконг, алина лысенко
Спорт, Перт, Гонконг, Алина Лысенко
Лысенко заняла второе место в кейрине на этапе Кубка Мира в Перте

© Фото : личный архив Алины ЛысенкоАлина Лысенко
Алина Лысенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : личный архив Алины Лысенко
Алина Лысенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская велогонщица Алина Лысенко заняла второе место в кейрине на первом этапе Кубка мира по велотреку в австралийском Перте.
Победу одержала австралийка Алессия Маккейг, тройку призеров замкнула китаянка Юань Лиин.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Гонконге 17-19 апреля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Алина Лысенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российские велогонщики не смогли вылететь на этап КМ
28 февраля, 18:45
 
