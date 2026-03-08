https://ria.ru/20260308/lunev-2079422901.html
Голкипер "Динамо" Лунев не вошел в заявку на матч РПЛ с ЦСКА
Голкипер "Динамо" Лунев не вошел в заявку на матч РПЛ с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Голкипер "Динамо" Лунев не вошел в заявку на матч РПЛ с ЦСКА
Вратарь Андрей Лунев не вошел в заявку московского "Динамо" на матч чемпионата России по футболу против ЦСКА. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
спорт
андрей лунев
курбан расулов
хуан касерес
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
динамо москва
Голкипер "Динамо" Лунев не вошел в заявку на матч РПЛ с ЦСКА
