Голкипер "Динамо" Лунев не вошел в заявку на матч РПЛ с ЦСКА
19:04 08.03.2026
Голкипер "Динамо" Лунев не вошел в заявку на матч РПЛ с ЦСКА
Голкипер "Динамо" Лунев не вошел в заявку на матч РПЛ с ЦСКА
Вратарь Андрей Лунев не вошел в заявку московского "Динамо" на матч чемпионата России по футболу против ЦСКА. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T19:04:00+03:00
2026-03-08T19:04:00+03:00
футбол
спорт
андрей лунев
курбан расулов
хуан касерес
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
динамо москва
спорт, андрей лунев, курбан расулов, хуан касерес, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), динамо москва
Футбол, Спорт, Андрей Лунев, Курбан Расулов, Хуан Касерес, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва
Голкипер "Динамо" Лунев не вошел в заявку на матч РПЛ с ЦСКА

Лунев не вошел в заявку московского "Динамо" на матч ЧР против ЦСКА

© официальный сайт клуба "Байер" (Jörg Schüler)Андрей Лунев
Андрей Лунев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© официальный сайт клуба "Байер" (Jörg Schüler)
Андрей Лунев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вратарь Андрей Лунев не вошел в заявку московского "Динамо" на матч чемпионата России по футболу против ЦСКА.
Полностью стартовый состав "Динамо" выглядит следующим образом: Курбан Расулов (вратарь), Хуан Касерес, Николас Маричаль, Максим Осипенко, Дмитрий Скопинцев, Рубенс Диас, Даниил Фомин (капитан), Муми Нгамалё, Бителло, Артур Гомес, Константин Тюкавин.
У ЦСКА с первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Милан Гайич, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов, Иван Обляков, Данил Круговой и Лусиано Гонду.
Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 20 марта на домашнем поле армейцев, начало - 19:30 мск.
Футбол Андрей Лунев Курбан Расулов Хуан Касерес ПФК ЦСКА РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Динамо Москва
 
