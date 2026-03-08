Рейтинг@Mail.ru
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации - РИА Новости, 08.03.2026
15:14 08.03.2026
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации - РИА Новости, 08.03.2026
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак, отказалась от пребывания в больнице и уехала под расписку домой, чтобы побыть с новорождённым... РИА Новости, 08.03.2026
2026
Новости
оаэ, валерия чекалина, происшествия, россия
ОАЭ, Валерия Чекалина, Происшествия, Россия
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации

РИА Новости: Лерчек, у которой диагностировали рак, отказалась от госпитализации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Блогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак, отказалась от пребывания в больнице и уехала под расписку домой, чтобы побыть с новорождённым сыном, рассказал РИА Новости её адвокат Олег Бадма-Халгаев.
«
"Валерия находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорождённым сыном, её участие в судебном заседании (16 марта) будет решаться по состоянию здоровья", - сказал собеседник агентства.
Утром 8 марта отец её ребёнка Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки. Ей также была проведена операция на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться, а в легких найдены метастазы.
Блогер неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Сквиччиарини указывал, что за время следствия по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы.
Фото, опубликованное в соцсети Луисом Сквиччиарини
Отец ребенка блогера Лерчек опубликовал фотографии из роддома
2 марта, 17:28
 
ОАЭВалерия ЧекалинаПроисшествияРоссия
 
 
