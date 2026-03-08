https://ria.ru/20260308/lerchek-2079387442.html
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации - РИА Новости, 08.03.2026
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак, отказалась от пребывания в больнице и уехала под расписку домой, чтобы побыть с новорождённым...
Блогер Лерчек отказалась от госпитализации
РИА Новости: Лерчек, у которой диагностировали рак, отказалась от госпитализации
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак, отказалась от пребывания в больнице и уехала под расписку домой, чтобы побыть с новорождённым сыном, рассказал РИА Новости её адвокат Олег Бадма-Халгаев.
находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорождённым сыном, её участие в судебном заседании (16 марта) будет решаться по состоянию здоровья", - сказал собеседник агентства.
Утром 8 марта отец её ребёнка Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки. Ей также была проведена операция на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться, а в легких найдены метастазы.
Блогер неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Сквиччиарини указывал, что за время следствия по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы.