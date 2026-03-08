Блогер Лерчек отказалась от госпитализации

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали рак, отказалась от пребывания в больнице и уехала под расписку домой, чтобы побыть с новорождённым сыном, рассказал РИА Новости её адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Утром 8 марта отец её ребёнка Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки. Ей также была проведена операция на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться, а в легких найдены метастазы.