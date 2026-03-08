Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
11:34 08.03.2026 (обновлено: 12:17 08.03.2026)
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбудили в Ленинградской области после ДТП с автобусом и легковым автомобилем, сообщило региональное СУСК РФ.
происшествия
ленинградская область
россия
приозерский район
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
россия
приозерский район
происшествия, ленинградская область, россия, приозерский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Приозерский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области
© МЧС Ленинградской области/MAX
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ленинградской области после ДТП с автобусом и легковым автомобилем, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что 7 марта в Приозерском районе произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате удара автобус съехал в кювет. По предварительным данным, в автобусе пострадали три человека, в легковом автомобиле погибли два человека.
"Следственным отделом по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства, а также причины ДТП.
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияПриозерский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
