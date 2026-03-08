В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ленинградской области после ДТП с автобусом и легковым автомобилем, сообщило региональное СУСК РФ.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства, а также причины ДТП.