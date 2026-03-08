https://ria.ru/20260308/lenoblast-2079353288.html
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 08.03.2026
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбудили в Ленинградской области после ДТП с автобусом и легковым автомобилем, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:34:00+03:00
2026-03-08T11:34:00+03:00
2026-03-08T12:17:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
приозерский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079346820_0:109:517:400_1920x0_80_0_0_f03d70e553f1332d3cfbc4f7ffb037f5.jpg
https://ria.ru/20260307/dtp-2079291124.html
ленинградская область
россия
приозерский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079346820_0:61:517:449_1920x0_80_0_0_f538814e42565d456ed0cfa54bfd2127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, приозерский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Приозерский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом и легковушкой