Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
10:40 08.03.2026 (обновлено: 10:44 08.03.2026)
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
никита кучеров
джек хьюз
тампа-бэй лайтнинг
торонто мейпл лифс
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей
никита кучеров, джек хьюз, тампа-бэй лайтнинг, торонто мейпл лифс, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Никита Кучеров, Джек Хьюз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Торонто Мейпл Лифс, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающего "Тампы" Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Никита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Никита Кучеров. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В субботу "Тампа" в гостях обыграла "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата. Кучеров отдал четыре результативные передачи и набрал 100 очков (32 гола + 68 передач) в сезоне.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Торонто
2 : 5
Тампа-Бэй
04:50 • Матиас Маччелли
(Вильям Нюландер)
59:29 • Ник Робертсон
05:36 • Райан Макдонаф
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
12:30 • Джейк Гентцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
13:48 • Кори Перри
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
15:06 • Оливер Бьеркстранд
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
55:41 • Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
Первой звездой дня признан нападающий "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз, оформивший хет-трик и отдавший голевой пас в домашней игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3).
Третьей звездой стал форвард "Монреаль Канадиенс" Юрай Слафковский. В его активе дубль и результативная передача в гостевой игре против "Лос-Анджелес Кингз" (4:3).
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Кучеров прервал серию с набранными очками в НХЛ
1 марта, 06:05
 
