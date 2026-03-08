https://ria.ru/20260308/kuchera-2079344830.html
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
