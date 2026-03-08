"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Джеффри Чинеду (9-я и 25-я минуты), ранее не забивавший за волжскую команду в официальных матчах.

"Крылья Советов" набрали 20 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, где "Динамо" идет на 14-й позиции с 18 баллами. В следующем туре самарская команда 15 марта на выезде встретится с "Нижним Новгородом", а махачкалинцы в тот же день сыграют дома с "Оренбургом".