Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:27 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/krylya-2079400798.html
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали победу над махачкалинским "Динамо" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T16:27:00+03:00
2026-03-08T16:27:00+03:00
футбол
махачкала
спорт
самара
крылья советов
динамо москва
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821719427_0:169:2560:1609_1920x0_80_0_0_8dbdb3b0fca95c09d7ec12671fed91a8.jpg
махачкала
самара
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821719427_241:0:2386:1609_1920x0_80_0_0_c3144a70a07b382f1f53f9a9ee2cc224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
махачкала, спорт, самара, крылья советов, динамо москва, нижний новгород, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Махачкала, Спорт, Самара, Крылья Советов, Динамо Москва, Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ

Дебютные голы Чинеду помогли "Крыльям Советов" обыграть "Динамо" в матче РПЛ

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали победу над махачкалинским "Динамо" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Джеффри Чинеду (9-я и 25-я минуты), ранее не забивавший за волжскую команду в официальных матчах.
"Крылья Советов" набрали 20 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, где "Динамо" идет на 14-й позиции с 18 баллами. В следующем туре самарская команда 15 марта на выезде встретится с "Нижним Новгородом", а махачкалинцы в тот же день сыграют дома с "Оренбургом".
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 14:30
Завершен
Крылья Советов
2 : 0
Динамо Махачкала
09‎’‎ • Geoffrey Chinedu
(Ильзат Ахметов)
25‎’‎ • Geoffrey Chinedu
(Ильзат Ахметов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболМахачкалаСпортСамараКрылья СоветовДинамо МоскваНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала