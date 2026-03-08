https://ria.ru/20260308/krylya-2079400798.html
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали победу над махачкалинским "Динамо" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
махачкала
спорт
самара
крылья советов
динамо москва
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
махачкала
самара
Футбол, Махачкала, Спорт, Самара, Крылья Советов, Динамо Москва, Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дебютные голы Чинеду помогли "Крыльям Советов" обыграть "Динамо" в матче РПЛ