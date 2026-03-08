Рейтинг@Mail.ru
Рублев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
07:47 08.03.2026
Рублев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Рублев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Рублев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
дубай
карен хачанов
андрей рублев
феликс оже-альяссим
индиан-уэллс
сша
дубай
спорт, индиан-уэллс, сша, дубай, карен хачанов, андрей рублев, феликс оже-альяссим
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, США, Дубай, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим
Рублев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Рублев и Хачанов уступили в матчах второго круга "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Карен Хачанов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В матче второго круга получивший 17-й номер посева Рублев проиграл канадцу Габриэлю Диалло со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
08 марта 2026 • начало в 00:10
Завершен
Андрей Рублев
1 : 27:66:73:6
Габриэль Диалло
Хачанов (16-й номер посева) за 2 часа 15 минут уступил бразильцу Жуану Фонсеке - 6:4, 6:7 (7:9), 4:6.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
08 марта 2026 • начало в 00:00
Завершен
Карен Хачанов
1 : 26:46:74:6
Жуан Фонсека
В третьем круге Диалло встретится с соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом (9), а Фонсека сыграет с американцем Томми Полом (23).
Ранее российские теннисисты Рублев, Хачанов и Даниил Медведев не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории ATP 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ и прибыли в Лос-Анджелес 3 марта, за день до старта соревнования. Спортсмены добирались из Омана в США транзитом через Стамбул. 5 марта Хачанов сообщил, что из-за тяжелой логистики они приехали на турнир усталыми и измотанными.
В других матчах первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:2, 6:3, а посеянный под третьим номером серб Новак Джокович одержал победу над поляком Камилем Майхшаком - 4:6, 6:1, 6:2.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
7 марта, 08:02
 
Теннис
 
