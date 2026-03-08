Рублев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.