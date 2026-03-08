Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" проиграл "Рубину" и вслед за "Зенитом" потерял очки - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:01 08.03.2026 (обновлено: 19:04 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/krasnodar-2079421955.html
"Краснодар" проиграл "Рубину" и вслед за "Зенитом" потерял очки
"Краснодар" проиграл "Рубину" и вслед за "Зенитом" потерял очки - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Краснодар" проиграл "Рубину" и вслед за "Зенитом" потерял очки
Футбольный клуб "Краснодар" проиграл казанскому "Рубину" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T19:01:00+03:00
2026-03-08T19:04:00+03:00
футбол
спорт
константин нижегородов
франк артига
краснодар
рубин
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079422281_0:316:3011:2010_1920x0_80_0_0_aaa5d4bb72b63e51e282fa4bfa340790.jpg
https://ria.ru/20260308/zenit-2079374731.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079422281_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b6939317bbb8cdceddbff2d6bc21937e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, константин нижегородов, франк артига, краснодар, рубин, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Константин Нижегородов, Франк Артига, Краснодар, Рубин, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Краснодар" проиграл "Рубину" и вслед за "Зенитом" потерял очки

Лидер РПЛ "Краснодар" проиграл "Рубину" в матче 20-го тура

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАндерсон Арройо (Рубин), Дуглас Аугусто (Краснодар)
Андерсон Арройо (Рубин), Дуглас Аугусто (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" проиграл казанскому "Рубину" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. Дебютным голом во втором матче за "Рубин" отметился Назми Грипши (24-я минута), еще один мяч у хозяев забил Константин Нижегородов (73). У "Краснодара" отличился Джон Кордоба (90+3).
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Рубин
2 : 1
Краснодар
24‎’‎ • Nazmi Gripshi
(Жак Сиве)
73‎’‎ • Константин Нижегородов
90‎’‎ • Джон Кордоба
(Хуан Боселли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эта победа стала для казанцев первой под руководством Франка Артиги, который возглавил команду 14 января. "Краснодар" потерпел первое выездное поражение в текущем чемпионате.
"Быки" не сумели оторваться от также проигравшего в воскресенье "Зенита" и с 43 очками продолжают возглавлять таблицу, опережая петербуржцев на один балл. "Рубин" (26) прервал серию из трех поражений и идет седьмым.
В следующем туре "Краснодар" 14 марта сыграет в гостях с идущим на последнем, 16-м месте "Сочи", казанский клуб на следующий день примет московский "Локомотив".
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Пари НН - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа
Вчера, 14:01
 
ФутболСпортКонстантин НижегородовФранк АртигаКраснодарРубинЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала