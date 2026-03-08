https://ria.ru/20260308/krasnodar-2079421955.html
"Краснодар" проиграл "Рубину" и вслед за "Зенитом" потерял очки
Футбольный клуб "Краснодар" проиграл казанскому "Рубину" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Лидер РПЛ "Краснодар" проиграл "Рубину" в матче 20-го тура