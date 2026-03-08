https://ria.ru/20260308/kozlovskiy-2079391225.html
"Зависит от международного допуска": Козловский высказался о мотивации
Козловский: наша мотивация будет зависеть от допуска на международную арену
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, заявил, что мотивация на оставшуюся часть карьеры будет зависеть от допуска российских фигуристов на международную арену.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступления в международных соревнованиях.
"Мотивация будет зависеть от допуска на международную арену, - сказал Козловский журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у пары желание и мотивация пройти следующий олимпийский цикл. - На внутренней арене мотивации становится все меньше, это правда. На российском уровне мы выиграли все основные турниры. Будем отталкиваться от физической и моральной формы. Нам уже не по 15 лет, и долгосрочные прогнозы - это дело неблагодарное".
"Мы на этом уровне находимся уже восемь лет, - добавила Бойкова. - Для того чтобы поддерживать такую форму, нужно тратить очень много сил. Поэтому будем смотреть по состоянию".
заверил, что желание продолжать карьеру до следующей Олимпиады у него и партнерши есть. "Желание у нас есть, но планы - это одно, а возможность - это другое. И кататься мы будем столько, сколько будем понимать, что имеем возможность бороться за самые высокие места", - заключил фигурист.