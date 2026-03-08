"Зависит от международного допуска": Козловский высказался о мотивации

«

"Мотивация будет зависеть от допуска на международную арену, - сказал Козловский журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у пары желание и мотивация пройти следующий олимпийский цикл. - На внутренней арене мотивации становится все меньше, это правда. На российском уровне мы выиграли все основные турниры. Будем отталкиваться от физической и моральной формы. Нам уже не по 15 лет, и долгосрочные прогнозы - это дело неблагодарное".