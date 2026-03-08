Рейтинг@Mail.ru
"Зависит от международного допуска": Козловский высказался о мотивации
Фигурное катание
 
15:32 08.03.2026
"Зависит от международного допуска": Козловский высказался о мотивации
"Зависит от международного допуска": Козловский высказался о мотивации
Экс-чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, заявил, что мотивация на оставшуюся часть карьеры будет зависеть от РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, дмитрий козловский, александра бойкова
Фигурное катание, Спорт, Дмитрий Козловский, Александра Бойкова
"Зависит от международного допуска": Козловский высказался о мотивации

Козловский: наша мотивация будет зависеть от допуска на международную арену

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, заявил, что мотивация на оставшуюся часть карьеры будет зависеть от допуска российских фигуристов на международную арену.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступления в международных соревнованиях.
"Мотивация будет зависеть от допуска на международную арену, - сказал Козловский журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у пары желание и мотивация пройти следующий олимпийский цикл. - На внутренней арене мотивации становится все меньше, это правда. На российском уровне мы выиграли все основные турниры. Будем отталкиваться от физической и моральной формы. Нам уже не по 15 лет, и долгосрочные прогнозы - это дело неблагодарное".
"Мы на этом уровне находимся уже восемь лет, - добавила Бойкова. - Для того чтобы поддерживать такую форму, нужно тратить очень много сил. Поэтому будем смотреть по состоянию".
Козловский заверил, что желание продолжать карьеру до следующей Олимпиады у него и партнерши есть. "Желание у нас есть, но планы - это одно, а возможность - это другое. И кататься мы будем столько, сколько будем понимать, что имеем возможность бороться за самые высокие места", - заключил фигурист.
Фигурное катание
 
