В Кортина-д'Ампеццо Фингвардия помогает туристам с фотографиями
В Кортина-д'Ампеццо Фингвардия помогает туристам с фотографиями - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
В Кортина-д'Ампеццо Фингвардия помогает туристам с фотографиями
Сотрудники итальянской Финансовой гвардии, которые дежурят у чаши с олимпийским огнём в Кортина-д'Ампеццо, откликаются на просьбы о фотографиях от туристов и... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T19:31:00+03:00
2026-03-08T19:31:00+03:00
2026-03-08T19:31:00+03:00
милан
кортина-д'ампеццо
филипп (король бельгии)
паралимпийские игры
милан
кортина-д'ампеццо
милан, кортина-д'ампеццо, филипп (король бельгии), паралимпийские игры
Милан, Кортина-д'Ампеццо, Филипп (король Бельгии), Паралимпийские игры
В Кортина-д'Ампеццо Фингвардия помогает туристам с фотографиями
Итальянские правоохранители в Кортина-д'Ампеццо помогают туристам с фотографиями