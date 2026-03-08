Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Шанхайских драконов" оценил посещаемость вынесенных матчей КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:19 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/khokkey-2079417249.html
Гендиректор "Шанхайских драконов" оценил посещаемость вынесенных матчей КХЛ
Гендиректор "Шанхайских драконов" оценил посещаемость вынесенных матчей КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Гендиректор "Шанхайских драконов" оценил посещаемость вынесенных матчей КХЛ
Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости заявил, что показатели посещаемости... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T18:19:00+03:00
2026-03-08T18:19:00+03:00
хоккей
спорт
шанхайские драконы
шанхай
китай
Гендиректор "Шанхайских драконов" оценил посещаемость вынесенных матчей КХЛ

Гендиректор "Шанхай Дрэгонс" Белых: посещаемость матчей в КНР превысила ожидания

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгроки "Шанхай Дрэгонс" (Шанхай)
Игроки Шанхай Дрэгонс (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игроки "Шанхай Дрэгонс" (Шанхай). Архивное фото
ШАНХАЙ, 8 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" Сергей Белых в интервью РИА Новости заявил, что показатели посещаемости вынесенных матчей регулярного чемпионата в Шанхае превысили ожидания.
«
"Шанхайские драконы" 5 и 7 марта провели вынесенные матчи КХЛ против "Сибири" и "Барыса" в рамках проекта KHL World Games. Суммарно обе встречи посетили 11910 зрителей. Перед играми, которые состоялись в Шанхае, с прокатами выступила фигуристка Камила Валиева. "Драконы" также привлекли российского баскетболиста клуба НБА "Бруклин Нетс" Егора Демина и президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, которые пригласили болельщиков на матчи.
"Абсолютно довольны посещаемостью. Тут важно отметить несколько моментов. Во-первых, это тестовые мероприятия. Да, заявлено, что арена вмещает 18 тысяч зрителей. Но на каждый из матчей допустимая вместимость была ограничена до 7 тысяч. Это было обговорено с КХЛ. Первую игру посетили 4352 зрителя, вторую - и вовсе 7558 зрителей. Суммарно оба матча "драконов" в Шанхае собрали 12 тысяч болельщиков. Это хорошие показатели, которые превысили наши ожидания. Мы добились этого с учетом очень короткого периода продаж билетов. Китай сейчас проходит постновогодний период, в это время активность несколько остывает. Вместе с этим мы столкнулись с достаточно длительными процедурами согласования со стороны местных властей", - сказал Белых.
"Менее чем за месяц нам удалось реализовать суммарно 12 тысяч билетов, что превышает показатель НХЛ, которая в 2017 году провела матч в Шанхае. Здесь имеется большой потенциал, который при правильном стратегическом подходе может привести к хорошим результатам. Публика классно поддерживала команду и ярко реагировала на разные моменты по ходу матчей: опасные моменты, силовые приемы, потасовки. Особенно это было заметно во второй игре. Местные зрители реагировали так, как даже в России порой не реагируют. Для китайской аудитории хоккей - это новый вид спорта. Они ощутили новый спектр эмоций. Отдельно выделю тот факт, что никто из зрителей не ушел после предматчевых выступлений Камилы Валиевой, хотя у нас были такие опасения. Это отличный показатель", - добавил он.
Полностью интервью с Сергеем Белых читайте в понедельник на сайте РИА Новости.
ХоккейСпортШанхайские драконыШанхайКитай
 
