Американский керлингист поделился впечатлениями от Кортина-д'Ампеццо
16:15 08.03.2026
Американский керлингист поделился впечатлениями от Кортина-д'Ампеццо
Американский керлингист поделился впечатлениями от Кортина-д'Ампеццо
Участник паралимпийской сборной США по керлингу Дэн Роуз сравнил атмосферу на горнолыжном курорте Кортина-д'Ампеццо, который принимает соревнования в ряде...
2026
Американский керлингист поделился впечатлениями от Кортина-д'Ампеццо

Керлингист Роуз сравнил атмосферу Кортина-д'Ампеццо с пейзажами из фильмов

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 8 мар - РИА Новости. Участник паралимпийской сборной США по керлингу Дэн Роуз сравнил атмосферу на горнолыжном курорте Кортина-д'Ампеццо, который принимает соревнования в ряде дисциплин, с пейзажами из фильмов.
"Как будто ты находишься на съемочной площадке. Вокруг такие горы, виды роскошные. У нас в Колорадо тоже есть горы, но там не видишь красоты вокруг себя на 360 градусов", - рассказал РИА Новости спортсмен, который принимает участие в соревнованиях по керлингу на колясках.
По словам Роуза, особенно его впечатляют отвесные скалы вокруг Кортины и обилие горнолыжных трасс на склонах в районе городка.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.
