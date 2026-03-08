Рейтинг@Mail.ru
16:35 08.03.2026
2026-03-08T16:35:00+03:00
2026-03-08T16:35:00+03:00
в мире
великобритания
австралия
новая зеландия
карл iii
джеффри эпштейн
содружество
содружество наций
в мире, великобритания, австралия, новая зеландия, карл iii, джеффри эпштейн, содружество , содружество наций
В мире, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Карл III, Джеффри Эпштейн, Содружество , Содружество наций
Карл III обсудит со странами Содружества исключение брата из наследников

Times: Карл III обсудит со странами Содружества исключение брата из наследников

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Король Великобритании Карл III на следующей неделе обсудит со странами Содружества исключение своего брата, экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из числа наследников престола, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
В понедельник Британия отметит "день Содружества", посвященный сотрудничеству со странами Содружества наций, в которых британский монарх является официальным главой государства. Карл III выступит с речью, посвященной Содружеству, а в течение недели встретится с некоторыми главами государств 56 стран объединения.
Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Лувре повесили фото брата Карла III после допроса
23 февраля, 01:59
"Ожидается, что переговоры с лидерами стран Содружества коснутся исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования", - пишет издание.
При этом, по данным источников, пока неясно, будут ли дочери Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, также исключены из линии наследования.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
При этом, согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования. Член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола, только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу. Кроме того, в преамбуле к Вестминстерскому статуту 1931 года говорится, что принятие подобного закона потребует согласия всех других государств Содружества.
Ранее исключение Эндрю из числа наследников престола Британии поддержали лидеры Австралии, Новой Зеландии и Канады.
Карл III - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна
22 февраля, 04:44
 
В миреВеликобританияАвстралияНовая ЗеландияКарл IIIДжеффри ЭпштейнСодружествоСодружество наций
 
 
