Карл III обсудит со странами Содружества исключение брата из наследников

При этом, по данным источников, пока неясно, будут ли дочери Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, также исключены из линии наследования.

При этом, согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования. Член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола, только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу. Кроме того, в преамбуле к Вестминстерскому статуту 1931 года говорится, что принятие подобного закона потребует согласия всех других государств Содружества.