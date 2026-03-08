https://ria.ru/20260308/karl-2079401827.html
Карл III обсудит со странами Содружества исключение брата из наследников
ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости.
Король Великобритании Карл III на следующей неделе обсудит со странами Содружества исключение своего брата, экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из числа наследников престола, сообщает газета Times
со ссылкой на источники.
В понедельник Британия отметит "день Содружества
", посвященный сотрудничеству со странами Содружества наций
, в которых британский монарх является официальным главой государства. Карл III
выступит с речью, посвященной Содружеству, а в течение недели встретится с некоторыми главами государств 56 стран объединения.
"Ожидается, что переговоры с лидерами стран Содружества коснутся исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования", - пишет издание.
При этом, по данным источников, пока неясно, будут ли дочери Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, также исключены из линии наследования.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном
. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
При этом, согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования. Член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола, только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу. Кроме того, в преамбуле к Вестминстерскому статуту 1931 года говорится, что принятие подобного закона потребует согласия всех других государств Содружества.
Ранее исключение Эндрю из числа наследников престола Британии поддержали лидеры Австралии
, Новой Зеландии
и Канады
.