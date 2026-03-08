У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 8,8, ставшее сильнейшим с 1952 года, произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.