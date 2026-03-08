Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/kamchatka-2079445151.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 08.03.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T23:21:00+03:00
2026-03-08T23:21:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20260307/zemletryasenie-2079157439.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).
Ранее в воскресенье у побережья Камчатки уже произошли землетрясения магнитудой 6,5 и 5,8.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 221. Глубина (в километрах): 62,2. Магнитуда: 5,2", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
Землетрясение магнитудой 8,8, ставшее сильнейшим с 1952 года, произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Люди гуляют по набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Сейсмолог предупредила об угрозе сильного землетрясения в Сочи
7 марта, 00:45
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала