У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая... РИА Новости, 08.03.2026
