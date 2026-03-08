https://ria.ru/20260308/izrail-2079440964.html
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР - РИА Новости, 08.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
израиль
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР