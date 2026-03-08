Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР - РИА Новости, 08.03.2026
22:19 08.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР - РИА Новости, 08.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР. РИА Новости, 08.03.2026
ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по штаб-квартире ВВС КСИР.
«

"Армия обороны Израиля теперь может сообщить, что на основе разведданных Армии обороны Израиля штаб-квартира ВВС Корпуса стражей исламской революции стала целью в ходе широкомасштабных ударов ЦАХАЛ по десяткам объектов иранского террористического режима", - говорится в сообщении армии.

Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
КСИР заявил об ударе гиперзвуковыми ракетами по зданию Минобороны Израиля
4 марта, 23:54
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
