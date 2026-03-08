Рейтинг@Mail.ru
Иран атаковал цели в Тель-Авиве, Хайфе и Кувейте
12:57 08.03.2026
Иран атаковал цели в Тель-Авиве, Хайфе и Кувейте
Военные Ирана осуществили атаку по целям в Хайфе, Тель-Авиве в Израиле, а также американским базам в Кувейте, сообщила армия Ирана. РИА Новости, 08.03.2026
Иран атаковал цели в Тель-Авиве, Хайфе и Кувейте

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Военные Ирана осуществили атаку по целям в Хайфе, Тель-Авиве в Израиле, а также американским базам в Кувейте, сообщила армия Ирана.
"Американо-сионистские цели в Хайфе, Тель-Авиве, центры и американские базы в Кувейте подверглись атаке беспилотниками военно-воздушных и военно-морских сил армии Ирана", - говорится в заявлении, которое приводит иранское гостелерадио.
Иранские военные сообщили, что провели атаки в течение прошедших нескольких часов. Помимо целей в Израиле, отметила иранская армия, атаке подвергалась база Кэмп-Арифджан в Кувейте и ее склады с боеприпасами и оборудованием, а также позиции ПВО, пункты сбора информации и палаточные лагеря.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, вместе с правоохранителями и армией входит в состав вооруженных сил Ирана) сообщил об ударах по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири, расположенном в Кувейте.
Дым после удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников
Вчера, 02:39
 
