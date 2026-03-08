Иран атаковал цели в Тель-Авиве, Хайфе и Кувейте

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Военные Ирана осуществили атаку по целям в Хайфе, Тель-Авиве в Израиле, а также американским базам в Кувейте, сообщила армия Ирана.
«
"Американо-сионистские цели в Хайфе, Тель-Авиве, центры и американские базы в Кувейте подверглись атаке беспилотниками военно-воздушных и военно-морских сил армии Ирана", - говорится в заявлении, которое приводит иранское гостелерадио.
Иранские военные сообщили, что провели атаки в течение прошедших нескольких часов. Помимо целей в Израиле, отметила иранская армия, атаке подвергалась база Кэмп-Арифджан в Кувейте и ее склады с боеприпасами и оборудованием, а также позиции ПВО, пункты сбора информации и палаточные лагеря.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, вместе с правоохранителями и армией входит в состав вооруженных сил Ирана) сообщил об ударах по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири, расположенном в Кувейте.