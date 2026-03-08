Мария Захарова: операция Израиля и США по Ирану — удар по региону в целом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости к Международному женскому дню рассказала о гуманитарных последствиях агрессии США и Израиля против Ирана, об отношении к планам ЕС ввести новые санкции на фоне дефицита топлива, а также о том, что стоит за атаками ВСУ на атомные объекты России.

— В последние дни мы стали свидетелями беспрецедентного развития ситуации на Ближнем Востоке. Как вы ее оцениваете?

— Мы с вами регулярно ее обсуждаем в ходе брифингов. Выпущено на сегодняшний момент уже четвертое заявление Министерства иностранных дел с поэтапным не просто комментированием ситуации, а оценкой, в том числе аналитической оценкой, перспективы того, как будет развиваться ситуация, если не остановить эскалацию и не прекратить боевые действия. Ровно то, о чем говорилось в первом заявлении Министерства иностранных дел с соответствующими дополнительными комментариями. Была большая вероятность того, что кризис будет разрастаться на регион, задействовать и другие страны, затрагивать их по разным причинам. Но, к сожалению... Так это и случилось. Вот, наверное, тот самый случай, когда рады были бы ошибиться, но не ошиблись. И нужно отметить, что, конечно, безусловно, речь идет об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, агрессии безосновательной, ровно потому, что все основания, которые были задекларированы как причина или повод для нанесения ударов, получается, не нашли никакого подтверждения.

Я напомню: много лет Израиль и Соединенные Штаты Америки в разных формах, по-разному обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения. Это притом что ядерная программа Ирана находится под контролем МАГАТЭ и Иран стал самой проверяемой с этой точки зрения страной. Бесконечные миссии, бесконечные делегации МАГАТЭ, это международный состав экспертов, не просто наблюдателей, а экспертов. Это бесконечные доклады, это обсуждение иранской ядерной программы как внутри международной организации, которая расположена в Вене, так и, собственно говоря, в других форматах. И много что удавалось сделать, в частности, выйти на те договоренности, которые были заключены с участием международных посредников, были задействованы и Соединенные Штаты Америки, и Европейский союз, Россия, Китай.

В свое время по итогам многолетних переговоров вышли на так называемую сделку, которая была закреплена и решениями Совета Безопасности ООН. И вроде вот выход, он уже был не просто намечен, он был институализирован. Я напомню: смена действующих лиц в Белом доме привела к тому, что из этой так называемой сделки Соединенные Штаты Америки даже не вышли, потому что там был прописан момент и прописана процедура выхода. Они просто сказали, что больше в ней не участвуют, не задействовав прописанную и утвержденную опять же Совбезом официальную процедуру выхода. То есть это был сильнейший удар по основам стабильности и безопасности в регионе, учитывая, что напряженность создавалась именно обсуждением, подчеркну, обсуждением иранской ядерной программы. После этого начались раунды переговоров по поводу так называемого снэпбэка, задействования процедуры, которая должна была быть задействована, когда американцы уходили из этой договоренности. Но почему-то тогда о ней никто не вспомнил, а вспомнили потом для того, чтобы вновь оказать давление на Иран. Это был второй мощный удар, когда договоренности, под которыми стояли... можно сказать, подписи, выработанные с участием целого ряда государств, получается, разбились опять же о политическую конъюнктуру, о политический заказ, без учета мнения, интересов других участников этой самой сделки, которая называлась СВПД.

Но при этом вроде бы переговоры шли с разным эффектом, с разной последовательностью. И вот в последнее время мы получали сигналы, о чем было заявлено, о чем говорилось в заявлениях Министерства иностранных дел, уже после того, как, к сожалению, агрессия началась, мы получали сигналы до этого момента, вот в последнее время, о том, что переговорный процесс является, таким, можно сказать, смыслообразующим, что он является, как говорят западники, вот таким их нарративом или императивом, наверное, лучше сказать, что они ни в коем случае не хотят... и представители Израиля, и представители Соединенных Штатов Америки.

И оказалось, что все это было исключительно операцией прикрытия. И это уже был, ну, я не знаю, не хочется говорить финальный, но это был мощнейший удар по стабильности и безопасности в регионе, и так подверженном такому количеству трагических конфликтов, боевых столкновений, такое количество жертв было вот сейчас в регионе, беженцев, перемещенных лиц, ущербов в связи с обострением двухлетней давности… И началась агрессия, еще раз повторю, ну, собственно говоря, то, что я сейчас аргументировала, безосновательная, не имеющая под собой каких-либо реальных факторов. Хотя мы слышим заявления со стороны США и Израиля о том, что они чуть ли якобы не обороняются, что они чуть ли якобы не защищают себя, — на них никто не нападал, им никто не угрожал. Мало того, на все посылы и на все предложения о переговорах Иран всегда отвечал согласием. И мало того, дополнительный, но важнейший фактор: МАГАТЭ ни разу на протяжении всех этих лет, не было ни одного случая, когда МАГАТЭ сказала о том, что есть повод для того, чтобы подтвердить заявление или обвинение Ирана в чем-то. Ни в одном докладе, ни в одном выступлении, ни в одном реально основанном на фактах документе Агентства по атомной энергии ничего не было сказано с обвинением Ирана.

Была политическая, так сказать, обработка этих вопросов, безусловно. Были интриги, кулуарные, публичные и так далее, но фактуры ни разу МАГАТЭ не приводило для того, чтобы это стало каким-то основанием для пересмотра, который мог бы привести в сторону отказа от переговоров.

И дальше случилось то, что случилось: агрессия, бомбардировки Соединенными Штатами Америки и Израилем Ирана. И сразу же по гражданскому населению, сразу же по школе, где погибли 165 девочек. И чудовищность ситуации заключается как в самом факте агрессии, колоссальном количестве жертв уже в эти самые первые дни, так и в отсутствии должной реакции со стороны тех, кто убивает невинных людей. А вы, наверное, заметили, не было сказано слов ни сочувствия, ни соболезнования, только агрессивная риторика. Обо всем сумели поговорить, обо всем сумели и успели заявить, кроме одного. Не нашлось ни одного слова сочувствия родственникам, которые потеряли: отцы, матери, которые больше никогда не увидят своих детей. Это шокирует.

Я знаю, что в посольстве Ирана в Москве открыта книга соболезнований. Представители руководства Министерства иностранных дел, конечно, в развитие соболезнований, которые были направлены по линии президента нашей страны в адрес Ирана или иранского руководства, иранского народа, также сегодня посетят посольство Ирана и оставят соответствующую запись в этой книге.

— Как заявления, недавно сделанные Парижем и Лондоном о возможной передаче украинской стороне ядерного оружия, могут повлиять на переговорный процесс по урегулированию на Украине?

— Вы посмотрите, последние годы тема ядерной энергетики, энергии, атомной энергии становится частью политических манипуляций и спекуляций. Конечно, это всегда было фактором международных отношений, но именно с точки зрения того, как обезопасить человечество. С одной стороны, развивать атомную энергию, использовать ее в мирных целях. С другой стороны, тем странам, которые институализировали такое свое право через соответствующие международные структуры и договоренности владеть ядерным оружием, и вся международно- правовая система, все международные отношения десятилетиями складывались таким образом, что единственной целью или главенствующей целью было именно обсуждение вопросов обеспечения безопасности этого явления, этой проблематики.

Сейчас, в последние годы, тема ядерной проблематики скатилась, а можно даже сказать, используется, и в первую очередь речь идет о западном меньшинстве, исключительно в контексте не повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях. Как с точки зрения политической риторики и действий на международных площадках, в международных отношениях, так и на практике. Примеров огромное количество. Вот посмотрите: ситуация вокруг Украины, когда на протяжении нескольких лет киевский режим обстреливает атомные электростанции и делает это, в том числе параллельно заявляя о том, что, обладая ядерным оружием, обязательно использовал бы его в отношении Российской Федерации, нашего народа.

Таким образом, не оставалось никаких сомнений, что и нанесение ударов по атомной электростанции, в частности Запорожской, рассматривалось киевским режимом как способ ядерного шантажа. И мы не видели со стороны кураторов киевского режима, Европейского союза, НАТО в целом, тех, кто давал ему деньги, кто его, собственно говоря, создавал политически, ни слова осуждения, ни блокирования, то есть увязывания поставок вооружений, денег и политической поддержки с прекращением киевским режимом нанесения ударов по соответствующим объектам. Ничего из этого не было. То есть, таким образом, опять же не было иных возможностей или вариантов, нежели осознать, что это, в общем, сговор западников, натовцев с киевским режимом для манипулирования темой и проблематикой ядерной как в политических целях, так и непосредственно на земле. То есть создание угроз. И угроз не только нашей стране, но и всему. Опять же, мало сказать Европейскому континенту — всей Евразии, а по сути, всему миру.

Я приведу вам сейчас конкретный пример: смотрите, в Персидском заливе, я имею в виду в этом регионе, пошли ко дну танкеры с мазутом. Моментально, буквально через день, этот мазут всплыл на пляжах тех стран, в том числе и островных государств, которые не имеют прямых границ, не имеют вхождения в упомянутый регион. Они находятся за его пределом, но природа берет свое за счет течения, потока океанских вод. Моментально мазут из зоны, так сказать, конфликта добрался до вроде бы безопасных пляжей. И фотографии, и видео доступны всем пользователям. Вы представляете, что будет, если вдруг что-то произойдет с ядерными объектами в регионе? В регионе есть атомная энергетика, которая представлена как в мирных форматах, это и наработки иранские, и строительство атомной электростанции в Бушере, но все знают, что и Израиль не чужд обладанию соответствующими технологиями — и не только в мирных целях. Израиль никогда об этом вот так публично не заявлял и в этом никогда не признавался, но это, собственно говоря, секрет Полишинеля. Поэтому вы можете представить, к чему приведет или может привести расползание конфликта еще и на эту сферу, на эту область? Все здравомыслящие эксперты, политологи сейчас рассуждают именно на этот счет. Но самое важное, это, конечно, еще иметь в виду заявления, которые были сделаны господином Лихачевым, не только и не столько с политической точки зрения, сколько с точки зрения науки и ученого, который предупредил конфликтующие стороны о последствиях возможного попадания снарядов в зону строительства атомных объектов. Поэтому, безусловно, эта тема сейчас, на мой взгляд, является одной из приоритетных для обсуждения, в частности, на площадке МАГАТЭ. Да и в других измерениях: международные организации, политологические сообщества, научные круги. Потому что это уже не про агрессивную риторику, это уже не про гипотетические сценарии. Эти снаряды разрываются уже в непосредственной близости от соответствующих объектов. И мы слышим не просто оторванную от ситуации на земле риторику, мы слышим заявления с конкретным преломлением на соответствующие объекты. И это, конечно, создает колоссальные риски не только для региона, но и для всей планеты.

— Хотели бы уточнить: кратко, какие действия может предпринять Москва для предотвращения развития сценария, при котором у Киева появилось бы ядерное оружие?

— Мы сделали соответствующие заявления, когда у российских спецслужб, СВР появилась информация о том, что Париж и Лондон не то чтобы обдумывали практические шаги и их реализацию с целью передачи неких технологий или непосредственно уже компонентов ядерного оружия киевскому режиму. Это идея фикс самого киевского режима. Вспомните, с чего все начиналось. Заявление Зеленского на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием. Те шаги, которые мы увидели от киевского режима, а это преступления и в Курской области, в Судже, везде, не оставляют сомнений, что и ядерное оружие ему нужно не с целью фактора сдерживания, а с целью фактора применения. Соответственно, остается только один вопрос для меня лично открытым. Насколько в Лондоне и Париже знают вообще законы физики? И насколько помнят трагедию Чернобыльской АЭС? Когда в течение нескольких дней через осадки, через розу ветров, а через какое-то время и через воды Мирового океана, почвы и так далее эта трагедия докатилась до стран Центральной и Западной Европы. Неужели они считают, что у них есть какой-то волшебный зонтик или волшебная палочка, которые их уберегут от подобного безрассудства и безумства, на которое они подталкивают киевский режим и в котором они участвуют сами? Мы опубличили эту информацию для того, чтобы придать ей дополнительное звучание. Мы работаем на международных площадках, мы работаем с нашими партнерами. Мы действительно звоним во все колокола, потому что этот колокол, мне кажется, звонит уже по каждому. Не будет того человека на планете, который, к сожалению, не будет вовлечен в эту ситуацию.

Еще раз говорю, шаги Зеленского, безумные поступки, массовые казни, которые совершал киевский режим в отношении населения по этническому, языковому признаку, массовые захоронения тел, которые мы сейчас находили — я имею в виду наши правоохранительные органы, — публиковали соответствующие кадры и фотографии. Помимо всего прочего, доказательства есть и в развертывании американских биолабораторий на территории Украины. Не одна, не две лаборатории Пентагона действовали массово под, так сказать, покровом Минздрава Украины. То есть все это, если еще туда добавить абсолютное расчеловечивание киевского режима в контексте облегчения изъятия органов у людей, то есть, по сути, подталкивания к черной трансплантологии, не подталкивания, а содействия черной трансплантологии. Манипуляция с детьми в политическом контексте. А вот теперь вышел закон о насильственном изъятии детей уже из украинских семей под видом эвакуации. С дальнейшим просто невозвращением этих детей в семьи. Вот в совокупности этого мы понимаем, что речь идет о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором.

Они, конечно, будут им не просто манипулировать, они будут его употреблять. А, опять же, уроки Фукусимы нам говорят о том, что даже техногенная катастрофа, которую никто не хотел, и все только думали, как помочь Японии, минимизировать последствия, но даже та трагедия показала, насколько был затронут весь регион. А вы можете представить, если киевский режим — обезумевший, дикий, неонацистский — будет обладать ядерным оружием и его применять? И мало того, они же забывают все время одну простую вещь. Все монстры, которых они создавали, исторически потом поворачивались в их сторону и угрожали существованию своих прародителей. И нет никаких сомнений, что начни Зеленский или киевский режим в целом обладать ядерным оружием, он употребит его в том числе и в контексте своих же спонсоров, просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги. Вот они этого, видимо, не понимают. А может быть, и понимают. Может быть, внутри Европейского союза, в страновом формате уже действуют те люди, если можно так сказать, как раз хотят сделать Европе еще хуже или вообще поставить Европу на грань выживания. И заявления Урсулы фон дер Ляйен, и Каи Каллас и до этого Борреля говорят об одном: они не думают о народах своих стран. Они обслуживают только некие мировые, очевидно, с западным движком элиты. Они полностью завязаны. Они не имеют никакого отношения к демократическим процедурам. Они никем не избираются, они назначаются, приводятся к власти абсолютно неподсудно, потому что мы видим, как очевидная коррупция Урсулы фон дер Ляйен осталась вне судебного преследования. А соответственно, это люди, которые, видимо, тоже готовы на все. И мы видим, что они творят с Европой.

— Как в России относятся к решению Брюсселя ввести 19-й пакет санкций против России? Примечательно, что подобное решение принято именно тогда, когда на площадке Женевы начался диалог по украинскому регулированию. Будет ли Москва предпринимать ответные действия в отношении швейцарских дипломатов после присоединения Берна к подобным ограничениям для передвижения дипломатов?

— Вы знаете, я вижу актуальность вашего вопроса в ином контексте. Мне кажется наиболее актуальным вопрос ставить уже не в контексте даже ситуации вокруг Украины, а в контексте того коллапса, который накрывает страны Западной и Центральной Европы в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Цены на энергоносители рванули: и на газ, и на нефть. При этом Европейский союз сам себе запретил покупать и приобретать энергоресурсы у России. Отсюда вопрос: учитывая, что творится с танкерами, с судоходством в принципе сейчас в мире, а как они вообще будут получать эти ресурсы? Вы посмотрите на регион, посмотрите на Персидский залив, что там происходит сейчас с судоходством. Посмотрите на ситуацию в целом, на доставку ресурсов, насколько сейчас все действительно поставлено на паузу, только это не такая тихая, спокойная, мирная пауза для передышки. Это напряженная пауза, когда люди в большей степени затаили дыхание, не очень понимая, как это будет дальше развиваться. Поэтому этот вопрос надо ставить не в региональном аспекте, как Европейский союз принимает санкции, учитывая, что в Женеве начинаются или идут переговоры по ситуации на Украине, а как же Европейский союз принимает санкции, не принимая в расчет экономические показатели, которые на глазах меняются в связи с ситуацией глобальной, охватившей весь мир в контексте, это уже не обострения, а страшнейшей трагедии на Ближнем Востоке. Вот в чем, так сказать, на мой взгляд, вопрос. То есть если раньше все время все пытались на Западе списать все, что происходит, на Россию, что как бы Россия себя ведет не так и что они вынуждены принимать такие меры, потому что они за права человека, за поддержку демократии на Украине и так далее, то теперь все понимают, что они просто находятся в стадии абсолютного безумия и самоубийства, потому что не принимают в расчет изменения ситуации. Это не единственный показатель, но в том числе с энергоносителем из-за бойни, которую устроили США и Израиль в отношении Ирана. А теперь уже этот кризис разрастается по всему региону. Ну, теперь уже последний вопрос, раз предыдущий был предпоследний.

— Мы встречаемся накануне Международного женского дня. Как вы отмечаете этот праздник?

— Я могу вам сказать, что встречаем мы его на боевом посту по-настоящему, потому что дипломатия и дипслужбы — это теперь уже настоящий боевой пост. В работе по содействию нашим гражданам, которые оказались заложниками авантюры США и Израиля в регионе.

Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину, не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные карты, а наличные у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно, для огромного количества людей просто невозможно. И плюс еще визовая проблематика, опять же сгенерированная Западом, когда даже при наличии маршрутов спасительных ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали все, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку.

Поэтому праздник, конечно, есть и будет, и мы поздравляем и друг друга, и наших коллег, и всех международных, но мы его будем встречать, конечно, на боевом посту, по-настоящему боевом. Мы бьемся за наших граждан, мы бьемся за международно-правовые основы международных отношений. Это не пустое слово, это то, как мир должен существовать, как страны должны выстраивать отношения. И многие задают вопрос: может быть, международному праву пришел конец? Позвольте ответ. До Второй мировой войны международное право тоже существовало. Были договоренности и союзы, и тройственные, и многосторонние, были системы международных отношений, которые выстраивались на соглашениях. Но случилась Вторая мировая война. Она не уничтожила международное право. По ее итогам оно только лишь закрепилось и стало настолько многообразным, что позволило 80 лет все-таки жить без повторения тех чудовищных событий. Поэтому не думайте, что его нет, оно есть, за него тоже надо бороться.

Но все равно мы с вами отмечать будем этот праздник, поэтому с наступающим! И, пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с этим праздником. Для нашей страны праздник этот удивительный, он сочетает в себе признание профессиональных возможностей женщины и реализации всего того, чем женщина одарена. И при этом подчеркивает женственность. Вот у нас в стране получилось его сделать вот таким многогранным, всеобъемлющим. И не обеднить его, а, наоборот, обогатить нашими собственными традициями.