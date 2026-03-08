Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы-лидеры по росту зарплат в России - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/ingushetija-2079364055.html
Названы регионы-лидеры по росту зарплат в России
Названы регионы-лидеры по росту зарплат в России - РИА Новости, 08.03.2026
Названы регионы-лидеры по росту зарплат в России
Ингушетия и Курская область в декабре 2025 года возглавили рейтинг по росту зарплат в России, в этих регионах она выросла более чем на 20%, следует из расчетов... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:57:00+03:00
2026-03-08T12:57:00+03:00
экономика
республика ингушетия
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20260308/zarplaty-2079352700.html
республика ингушетия
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика ингушетия, курская область, россия
Экономика, Республика Ингушетия, Курская область, Россия
Названы регионы-лидеры по росту зарплат в России

РИА Новости: Ингушетия и Курская область возглавили рейтинг по росту зарплат

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Ингушетия и Курская область в декабре 2025 года возглавили рейтинг по росту зарплат в России, в этих регионах она выросла более чем на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Так, в Ингушетии зарплаты в декабре прибавили почти 25% по сравнению с декабрем 2024 года, а в Курской области – 21%. Тройку лидеров замкнула Саратовская область, где трудовые доходы увеличились в среднем на 19%.
Средние зарплаты выросли на 18% в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкессии и Республике Алтай, на 17% - в Дагестане, а на 16% - в Северной Осетии, Марий Эл, Удмуртии и Тамбовской области.
В то же время на 15% они увеличились у жителей Крыма и Ивановской области, а на 14% - в Еврейской АО, Бурятии, Мордовии, Калмыкии, Воронежской, Мурманской, Ульяновской, Ярославной областях, а также Алтайском крае.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей.
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Средние зарплаты в России выросли на 40 тысяч рублей
Вчера, 11:31
 
ЭкономикаРеспублика ИнгушетияКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала