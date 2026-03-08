Рейтинг@Mail.ru
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:54 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/god-2079384102.html
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что он и его партнерша... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T14:54:00+03:00
2026-03-08T14:54:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
челябинск
александр галлямов
анастасия мишина
александра бойкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590856273_64:9:2245:1236_1920x0_80_0_0_0c236f58a99d80a12ccdeff50fde2fc5.jpg
https://ria.ru/20260307/gumennik-2079275646.html
россия
челябинск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590856273_335:0:2217:1412_1920x0_80_0_0_e8326fb744f24299f91b63b384bb8571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, челябинск, александр галлямов, анастасия мишина, александра бойкова
Фигурное катание, Спорт, Россия, Челябинск, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Александра Бойкова
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года

Галлямов: кататься еще четыре года, четверной выброс показать успеем

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что он и его партнерша собираются выступать еще четыре года и выброс в четыре оборота показать они успеют.
Мишина и Галлямов заняли второе место в Финале Гран-при России в Челябинске, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Фигуристы планировали исполнить выброс в четыре оборота, но в итоге отказались от этой идеи и дважды ошиблись на тройных выбросах.
"Попытки (четверного выброса) были неплохими, думали его делать, но в последний момент перед отъездом сюда решили оставить (тройные), - сказал Галлямов журналистам. - Еще кататься четыре года, еще точно успеем его (четверной выброс) показать. Сырой вариант вы увидели (на чемпионате России по прыжкам)".
"На настроение никак не повлиял результат. Сегодня хороший праздник, поздравляю всех девушек, чтобы весна приносила приятное настроение, позитив во всем", - добавил Галлямов.
Фигуристы выступили с программой под музыку Элвиса Пресли. "Такой сезон, ничего не получилось, либо несчастливая программа. Я не суеверный, но в прошлый раз (в сезоне-2022/23) тоже ничего не получилось с этой программой. Думал, в этом сезоне можно что-нибудь да выиграть, но видимо заколдованная она, даже новые костюмы не помогли", - заключил Галлямов.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
7 марта, 19:50
 
Фигурное катаниеСпортРоссияЧелябинскАлександр ГаллямовАнастасия МишинаАлександра Бойкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала