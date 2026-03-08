Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что он и его партнерша собираются выступать еще четыре года и выброс в четыре оборота показать они успеют.

"Попытки (четверного выброса) были неплохими, думали его делать, но в последний момент перед отъездом сюда решили оставить (тройные), - сказал Галлямов журналистам. - Еще кататься четыре года, еще точно успеем его (четверной выброс) показать. Сырой вариант вы увидели (на чемпионате России по прыжкам)".

"На настроение никак не повлиял результат. Сегодня хороший праздник, поздравляю всех девушек, чтобы весна приносила приятное настроение, позитив во всем", - добавил Галлямов.