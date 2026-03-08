https://ria.ru/20260308/god-2079384102.html
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что он и его партнерша... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T14:54:00+03:00
2026-03-08T14:54:00+03:00
2026-03-08T14:54:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
челябинск
александр галлямов
анастасия мишина
александра бойкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590856273_64:9:2245:1236_1920x0_80_0_0_0c236f58a99d80a12ccdeff50fde2fc5.jpg
https://ria.ru/20260307/gumennik-2079275646.html
россия
челябинск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590856273_335:0:2217:1412_1920x0_80_0_0_e8326fb744f24299f91b63b384bb8571.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, челябинск, александр галлямов, анастасия мишина, александра бойкова
Фигурное катание, Спорт, Россия, Челябинск, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Александра Бойкова
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года
Галлямов: кататься еще четыре года, четверной выброс показать успеем
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что он и его партнерша собираются выступать еще четыре года и выброс в четыре оборота показать они успеют.
Мишина
и Галлямов
заняли второе место в Финале Гран-при России
в Челябинске
, уступив Александре Бойковой
и Дмитрию Козловскому
. Фигуристы планировали исполнить выброс в четыре оборота, но в итоге отказались от этой идеи и дважды ошиблись на тройных выбросах.
"Попытки (четверного выброса) были неплохими, думали его делать, но в последний момент перед отъездом сюда решили оставить (тройные), - сказал Галлямов журналистам. - Еще кататься четыре года, еще точно успеем его (четверной выброс) показать. Сырой вариант вы увидели (на чемпионате России по прыжкам)".
"На настроение никак не повлиял результат. Сегодня хороший праздник, поздравляю всех девушек, чтобы весна приносила приятное настроение, позитив во всем", - добавил Галлямов.
Фигуристы выступили с программой под музыку Элвиса Пресли
. "Такой сезон, ничего не получилось, либо несчастливая программа. Я не суеверный, но в прошлый раз (в сезоне-2022/23) тоже ничего не получилось с этой программой. Думал, в этом сезоне можно что-нибудь да выиграть, но видимо заколдованная она, даже новые костюмы не помогли", - заключил Галлямов.