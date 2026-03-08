Рейтинг@Mail.ru
"Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче чемпионата Португалии
23:31 08.03.2026
"Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче чемпионата Португалии
"Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче чемпионата Португалии
Лиссабонская "Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
спорт, португалия, лиссабон (город), жозе моуринью, леандро баррейро, николас отаменди, реал мадрид, порту, бенфика, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Португалия, Лиссабон (город), Жозе Моуринью, Леандро Баррейро, Николас Отаменди, Реал Мадрид, Порту, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА
"Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче чемпионата Португалии

"Бенфика" и "Порту" сыграли вничью в чемпионате Португалии, Моуринью удалили

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Лиссабонская "Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:2. У гостей голы забили Виктор Фрохольдт (10-я минута) и Оскар Петушевский (40). В составе хозяев отличились Андреас Шельдеруп (69) и Леандро Баррейро (88). В компенсированное ко второму тайму время красные карточки за критику в адрес арбитра и споры с тренерским штабом соперников были показаны главному тренеру "Бенфики" Жозе Моуринью и замененному защитнику команды Николасу Отаменди.
Чемпионат Португалии
08 марта 2026 • начало в 21:00
Завершен
Бенфика
2 : 2
Порту
69‎’‎ • Андреас Шельдеруп
88‎’‎ • Леандро Баррейро
(Франьо Иванович)
10‎’‎ • Victor Froholdt
40‎’‎ • Oskar Pietuszewski
(Габриэль Вейга)
Ранее Моуринью был удален 17 февраля в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала" (0:1).
"Порту" с 66 очками возглавляет таблицу, опережая идущий вторым "Спортинг" на четыре балла. "Бенфика" (59 очков) располагается на третьей строчке.
Футбол Спорт Португалия Лиссабон (город) Жозе Моуринью Леандро Баррейро Николас Отаменди Реал Мадрид Порту Бенфика Лига чемпионов 2025-2026
 
