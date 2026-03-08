https://ria.ru/20260308/futbol-2079445820.html
"Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче чемпионата Португалии
"Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче чемпионата Португалии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче чемпионата Португалии
Лиссабонская "Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
спорт
португалия
лиссабон (город)
жозе моуринью
леандро баррейро
николас отаменди
реал мадрид
"Бенфика" сыграла вничью с "Порту" в матче чемпионата Португалии
"Бенфика" и "Порту" сыграли вничью в чемпионате Португалии, Моуринью удалили