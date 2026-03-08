Российским фигуристам велели делать визы: Тарасова дала прогноз по допуску

Руководство нашей федерации настраивает тренеров и фигуристов готовиться к международным стартам. Что это значит? РИА Новости Спорт рассказывает, какие подвижки происходят в вопросе допуска наших атлетов на турниры Международного союза конькобежцев (ISU).

Всем делать визы!

Международные соревнования, коих мы не видели четыре года, замаячили перед носом еще летом прошлого года. Тогда наша федерация смогла достичь неких договоренностей с ISU, но с тех пор дополнительных подвижек так и не случилось.

После Олимпиады в Милане собирать себя на Финал Гран-при России в Челябинске, должно быть, непросто. Если только вы не Петр Гуменник . Наш олимпийский атлет уже откатал на Южном Урале короткую программу. Тот самый "Парфюмер", запрещенный в первозданном виде у "них", у "нас" прозвучал на все деньги. На все 100 с лишним баллов.

На данный момент, по информации РИА Новости, фокус ISU сместился в сторону допуска наших юниоров. Поиск путей выполнения рекомендации Международного олимпийского комитета стал их полным приоритетом, но даже так допуск на данном этапе полностью не гарантирован. Что повлияло на перемену позиции - еще только предстоит узнать. Но на допуск теперь стоит смотреть с чуть меньшим позитивом. Он почти наверняка будет, но условия явно станут строже.

Однако наша федерация не унывает. По информации нескольких источников РИА Новости, в ходе Финала Гран-при в Челябинске боссы нашего фигурного катания планируют провести совещания с представителями всех дисциплин. Накануне уже состоялись совещания с танцорами и парниками, на сегодня намечен разговор с одиночниками. Суть в следующем - будьте готовы к допуску и делайте все необходимые документы, включая визы.

Стоит ли относиться к этому, как к положительному сигналу? С одной стороны, федерация, безусловно, верит в допуск - и это хорошо. Президент Антон Сихарулидзе и генеральный секретарь Александр Коган были в Милане и наверняка могли пообщаться с представителями ISU. А о чем еще общаться, если не о допуске? И если по итогам этого выходит такая рекомендация, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день.

С другой стороны, федерация уже обращалась с подобным посылом к фигуристам и тренерам. Строго говоря, это происходило в каждый из годов отстранения. В последний раз автор РИА Новости слышал о похожих рекомендациях по итогам контрольных прокатов этого сезона, прошедших еще в сентябре 2025 года. Вопрос действующих виз и загранпаспортов стоял там ключевым образом.

Ждем в августе?

Но есть и еще одна сторона. До старта следующего сезона ожидается еще одно, куда более глобальное событие. В конце зимы министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщал, что в апреле-мае МОК должен рассмотреть вопрос о восстановлении в правах нашего комитета. Решение ожидается сугубо положительное, что снимет все барьеры с действующего руководства МОК в вопросе нашего полного восстановления. Вероятно, после этого МОК издаст еще одну рекомендацию, на сей раз - про взрослых спортсменов и командные виды спорта.

Когда это случится, у ISU уже точно не будет поводов держать нас взаперти. Если у боссов нашего фигурного катания действительно такие хорошие контакты с союзом, они смогут решить вопрос не только по юниорам (согласно действующим рекомендациям МОК), но и по взрослым. И тогда уже со следующего сезона мы вновь будем наслаждаться международными стартами с участием наших спортсменов.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова надеется, что наши юниоры поедут на международный Гран-при уже летом:

« "Прошло уже четыре года нашего отсутствия. Я думаю, что нас должны допустить примерно с первых соревнований нового сезона, которые начинаются в августе".