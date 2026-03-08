Ван И рассказал, на что будет направлена китайско-российская энергия

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Пекин и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Восемьдесят лет назад мы внесли китайско-российский вклад в создание послевоенного порядка - сегодня, 80 лет спустя, мы направим "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.