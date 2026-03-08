Рейтинг@Mail.ru
Ван И рассказал, на что будет направлена китайско-российская энергия - РИА Новости, 08.03.2026
06:49 08.03.2026
Ван И рассказал, на что будет направлена китайско-российская энергия
Ван И рассказал, на что будет направлена китайско-российская энергия
Пекин и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной... РИА Новости, 08.03.2026
Ван И рассказал, на что будет направлена китайско-российская энергия

Ван И: РФ и КНР направят энергию на становление многополярного мира

Ван И
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Пекин и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Установленный после Второй Мировой войны миропорядок спустя 80 лет испытаний и невзгод вновь достиг критического этапа", - заявил Ван И.
Китай и Россия придерживаются принципов неприсоединения, заявил Ван И
05:25
Он напомнил, что в 2025 году лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на торжествах в Москве и Пекине по случаю Победы во Второй Мировой войне. Две страны также опубликовали три важных совместных заявления, послав миру четкий сигнал о необходимости решительно отстаивать достоверную историческую правду о Второй Мировой войне, защищать итоги Победы и противостоять одностороннему запугиванию.
"Восемьдесят лет назад мы внесли китайско-российский вклад в создание послевоенного порядка - сегодня, 80 лет спустя, мы направим "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.
Отношения России и КНР всегда строились на уважении, заявил Ван И
05:29
 
