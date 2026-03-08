"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисту ЦСКА Лусиано Гонду не за что извиняться после удаления в матче с московским "Динамо", это был несчастный случай, заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини на пресс-конференции.
В воскресенье "Динамо" разгромило ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С 17-й минуты "красно-синие" играли в меньшинстве после удаления новичка команды нападающего Гонду за фол против защитника Максима Осипенко. После встречи директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил РИА Новости, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
"Гонду пытался убрать ногу в момент стыка, у него не было злого умысла. Да, это решение предопределило исход, но ему не за что извиняться, потому что это несчастный случай. Удаление произошло после первого пропущенного мяча, так что мы нехорошо вошли в матч. Потом заиграли хорошо и могли сравнять. Сегодня мы допустили много ошибок, которые стоили нам матча. Мы пытались рисковать, но сегодня наша отдача не была достаточной, чтобы взять хотя бы одно очко. Второй гол убил игру для нас", - сказал Челестини.
"Нет ощущения, что в защите пропала стабильность. С "Ахматом" наши защитники даже не мучились, просто нас ловили на контратаках. (Матеус) Рейс с "Краснодаром" провел блестящий матч, а сегодня мы играли в меньшинстве. Не считаю, что мы потеряли стабильность в обороне", - добавил тренер.
Возглавляющий "Динамо" Ролан Гусев отметил, что команда не действовала вторым номером.
"Мы понимали, что играть открыто с ЦСКА - это непрофессионально, им нельзя давать пространство. Мы не играли вторым номером, просто у ребят были задания", - подчеркнул он.
