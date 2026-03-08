"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисту ЦСКА Лусиано Гонду не за что извиняться после удаления в матче с московским "Динамо", это был несчастный случай, заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини на пресс-конференции.

"Мы понимали, что играть открыто с ЦСКА - это непрофессионально, им нельзя давать пространство. Мы не играли вторым номером, просто у ребят были задания", - подчеркнул он.