"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду
Футбол
 
23:12 08.03.2026
"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду
"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду
"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду
Футболисту ЦСКА Лусиано Гонду не за что извиняться после удаления в матче с московским "Динамо", это был несчастный случай, заявил главный тренер армейцев Фабио РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T23:12:00+03:00
2026-03-08T23:12:00+03:00
футбол
спорт
ролан гусев
российский футбольный союз (рфс)
лусиано гонду
максим осипенко
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт, ролан гусев, российский футбольный союз (рфс), лусиано гонду, максим осипенко, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), ахмат, пфк цска, фабио челестини
Футбол, Спорт, Ролан Гусев, Российский футбольный союз (РФС), Лусиано Гонду, Максим Осипенко, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Ахмат, ПФК ЦСКА, Фабио Челестини
"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду

Челестини: Гонду не за что извиняться после удаления в матче с "Динамо"

© Фото : Соцсети спортсменаЛусиано Гонду
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Лусиано Гонду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисту ЦСКА Лусиано Гонду не за что извиняться после удаления в матче с московским "Динамо", это был несчастный случай, заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини на пресс-конференции.
В воскресенье "Динамо" разгромило ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С 17-й минуты "красно-синие" играли в меньшинстве после удаления новичка команды нападающего Гонду за фол против защитника Максима Осипенко. После встречи директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил РИА Новости, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
Игроки борются за мяч - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Фанаты "Рейнджерс" и "Селтика" выбежали на поле после матча Кубка Шотландии
Вчера, 22:59
"Гонду пытался убрать ногу в момент стыка, у него не было злого умысла. Да, это решение предопределило исход, но ему не за что извиняться, потому что это несчастный случай. Удаление произошло после первого пропущенного мяча, так что мы нехорошо вошли в матч. Потом заиграли хорошо и могли сравнять. Сегодня мы допустили много ошибок, которые стоили нам матча. Мы пытались рисковать, но сегодня наша отдача не была достаточной, чтобы взять хотя бы одно очко. Второй гол убил игру для нас", - сказал Челестини.
"Нет ощущения, что в защите пропала стабильность. С "Ахматом" наши защитники даже не мучились, просто нас ловили на контратаках. (Матеус) Рейс с "Краснодаром" провел блестящий матч, а сегодня мы играли в меньшинстве. Не считаю, что мы потеряли стабильность в обороне", - добавил тренер.
Возглавляющий "Динамо" Ролан Гусев отметил, что команда не действовала вторым номером.
"Мы понимали, что играть открыто с ЦСКА - это непрофессионально, им нельзя давать пространство. Мы не играли вторым номером, просто у ребят были задания", - подчеркнул он.
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Кисляк назвал удаление Гонду справедливым
Вчера, 23:05
 
Футбол, Спорт, Ролан Гусев, Российский футбольный союз (РФС), Лусиано Гонду, Максим Осипенко, Динамо Москва, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу), Ахмат, ПФК ЦСКА, Фабио Челестини
 
