"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Футбол
 
21:33 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/dinamo-2079438330.html
"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет
"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет
Футболисты московского "Динамо" обыграли ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T21:33:00+03:00
2026-03-08T21:33:00+03:00
футбол
спорт
ролан гусев
фабио челестини
николас маричаль
иван сергеев (1995)
мойзес
пфк цска
"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет

Московское "Динамо" победило ЦСКА в гостевом матче РПЛ благодаря дублю Маричаля

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве на домашней арене армейцев и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых отличились Николас Маричаль (13-я минута, 45+4), Бителло (66) и Иван Сергеев (84). В составе проигравших мяч забил Мойзес (58). Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
1 : 4
Динамо Москва
58‎’‎ • Мойзес
(Жуан Виктор)
13‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
45‎’‎ • Николас Маричаль
66‎’‎ • Бителло
(Константин Тюкавин)
84‎’‎ • Иван Сергеев
(Хуан Касерес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Маричаль впервые оформил дубль за "Динамо". Бителло в третий раз за пять матчей поразил ворота ЦСКА, в XXI веке среди футболистов "бело-голубых" чаще ЦСКА забивал лишь Александр Кокорин (4 мяча). "Красно-синие" впервые в текущем сезоне РПЛ проиграли дома. Это поражение стало для армейцев третьим подряд в чемпионате страны и самым крупным в РПЛ на своем поле с 20 июня 2020 года, когда ЦСКА уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:4.
Команда Ролана Гусева набрала 27 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 36 баллами идет четвертым.
В следующем туре "Динамо" 14 марта сыграет в гостях с "Ростовом", подопечные Фабио Челестини в тот же день встретятся на выезде с калининградской "Балтикой".
ФутболСпортРолан ГусевФабио ЧелестиниНиколас МаричальИван Сергеев (1995)МойзесПФК ЦСКАДинамо МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
