"Динамо" нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве на домашней арене армейцев и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых отличились Николас Маричаль (13-я минута, 45+4), Бителло (66) и Иван Сергеев (84). В составе проигравших мяч забил Мойзес (58). Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко.
08 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
58’ • Мойзес
13’ • Николас Маричаль
(Бителло)
45’ • Николас Маричаль
66’ • Бителло
84’ • Иван Сергеев
Маричаль впервые оформил дубль за "Динамо". Бителло в третий раз за пять матчей поразил ворота ЦСКА, в XXI веке среди футболистов "бело-голубых" чаще ЦСКА забивал лишь Александр Кокорин (4 мяча). "Красно-синие" впервые в текущем сезоне РПЛ проиграли дома. Это поражение стало для армейцев третьим подряд в чемпионате страны и самым крупным в РПЛ на своем поле с 20 июня 2020 года, когда ЦСКА уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:4.
Команда Ролана Гусева набрала 27 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 36 баллами идет четвертым.
В следующем туре "Динамо" 14 марта сыграет в гостях с "Ростовом", подопечные Фабио Челестини в тот же день встретятся на выезде с калининградской "Балтикой".