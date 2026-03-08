https://ria.ru/20260308/dinamo-2079431031.html
"Динамо" после первого тайма обыгрывает ЦСКА в РПЛ благодаря дублю Маричаля
Футболисты московского "Динамо" к перерыву обыгрывают ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
спорт
николас маричаль
лусиано гонду
максим осипенко
динамо москва
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
спорт, николас маричаль, лусиано гонду, максим осипенко, динамо москва, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
