"Динамо" после первого тайма обыгрывает ЦСКА в РПЛ благодаря дублю Маричаля

Встреча проходит в Москве на домашней арене армейцев. Счет в матче 2:0 в пользу "Динамо", дважды отличился Николас Маричаль (13, 45+4). На 17-й минуте после просмотра видеоповтора с поля был удален нападающий "красно-синих" Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко.