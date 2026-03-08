Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" после первого тайма обыгрывает ЦСКА в РПЛ благодаря дублю Маричаля - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Футбол
 
20:25 08.03.2026 (обновлено: 20:26 08.03.2026)
"Динамо" после первого тайма обыгрывает ЦСКА в РПЛ благодаря дублю Маричаля
"Динамо" после первого тайма обыгрывает ЦСКА в РПЛ благодаря дублю Маричаля - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Динамо" после первого тайма обыгрывает ЦСКА в РПЛ благодаря дублю Маричаля
Футболисты московского "Динамо" к перерыву обыгрывают ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
футбол
спорт
николас маричаль
лусиано гонду
максим осипенко
динамо москва
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
спорт, николас маричаль, лусиано гонду, максим осипенко, динамо москва, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Николас Маричаль, Лусиано Гонду, Максим Осипенко, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Динамо" после первого тайма обыгрывает ЦСКА в РПЛ благодаря дублю Маричаля

"Динамо" после первого тайма в большинстве обыгрывает ЦСКА в гостевом матче РПЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" к перерыву обыгрывают ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит в Москве на домашней арене армейцев. Счет в матче 2:0 в пользу "Динамо", дважды отличился Николас Маричаль (13, 45+4). На 17-й минуте после просмотра видеоповтора с поля был удален нападающий "красно-синих" Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
1 : 4
Динамо Москва
58‎’‎ • Мойзес
(Жуан Виктор)
13‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
45‎’‎ • Николас Маричаль
66‎’‎ • Бителло
(Константин Тюкавин)
84‎’‎ • Иван Сергеев
(Хуан Касерес)
ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 36 очков. "Динамо" с 24 баллами идет девятым.
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы в матче РПЛ
ФутболСпортНиколас МаричальЛусиано ГондуМаксим ОсипенкоДинамо МоскваПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
