"Динамо" победило "Кузбасс" на старте полуфинальной серии ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
15:29 08.03.2026
"Динамо" победило "Кузбасс" на старте полуфинальной серии ЧР по бенди
Московское "Динамо" дома нанесло поражение кемеровскому "Кузбассу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" дома нанесло поражение кемеровскому "Кузбассу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Егор Рагулин (62-я и 69-я минуты) и Марат Шарипов (52 и 82), по мячу забросили Никита Иванов (13), Роман Ледянкин (68) и Степан Зыков (77). У "Кузбасса" отличились Кирилл Катилов (50), Максим Семенов (55), Илья Коняев (79) и Дмитрий Макаров (82).
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Динамо". Следующий матч также пройдет в Москве и состоится в понедельник, 9 марта.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Кузбасс" вышел в полуфинал ЧР по бенди после техпоражения "Старта"
2 марта, 19:14
 
СпортМоскваНикита ИвановДмитрий МакаровМаксим СемёновРоссия
 
