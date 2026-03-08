"Динамо" победило "Кузбасс" на старте полуфинальной серии ЧР по бенди

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" дома нанесло поражение кемеровскому "Кузбассу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Динамо". Следующий матч также пройдет в Москве и состоится в понедельник, 9 марта.