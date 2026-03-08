https://ria.ru/20260308/dinamo-2079390437.html
"Динамо" победило "Кузбасс" на старте полуфинальной серии ЧР по бенди
Московское "Динамо" дома нанесло поражение кемеровскому "Кузбассу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
