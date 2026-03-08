https://ria.ru/20260308/chislo-2079345487.html
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов - РИА Новости, 08.03.2026
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов
Количество женщин-пилотов авиакомпании "Россия" в 2025 году выросло с 48 до 64, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 08.03.2026
санкт-петербург
москва
красноярск
аэрофлот
санкт-петербург
москва
красноярск
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_394ed86508a3ed1704fa3546782fa7f8.jpg
Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Аэрофлот
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов
Число женщин-пилотов авиакомпании «Россия» в 2025 году выросло до 64