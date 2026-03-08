Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов
10:45 08.03.2026
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов
Количество женщин-пилотов авиакомпании "Россия" в 2025 году выросло с 48 до 64, рассказали РИА Новости в компании.
Авиакомпания "Россия" рассказала о росте числа женщин-пилотов

Число женщин-пилотов авиакомпании «Россия» в 2025 году выросло до 64

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество женщин-пилотов авиакомпании "Россия" в 2025 году выросло с 48 до 64, рассказали РИА Новости в компании.
"Количество женщин-пилотов в авиакомпании "Россия" продолжает расти: в 2025 году по сравнению с 2024 годом их число увеличилось с 48 до 64", - сообщили в "России".
Сейчас команде "России" работают 7 командиров воздушных судов, 43 вторых пилота и 14 инструкторов-девушек, отметили в авиакомпании.
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") - крупнейший региональный перевозчик, базируется в пяти городах: Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Сочи и Владивостоке.
