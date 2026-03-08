Рейтинг@Mail.ru
Букин рассказал о мотивации на следующий олимпийский цикл
Фигурное катание
 
17:09 08.03.2026
Букин рассказал о мотивации на следующий олимпийский цикл
Букин рассказал о мотивации на следующий олимпийский цикл
Многократный призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, рассказал, что у него и его партнерши мотивации на РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Букин рассказал о мотивации на следующий олимпийский цикл

Букин: в планах 2030 год, мотивации столько, сколько не было никогда в жизни

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИван Букин и Александра Степанова
Иван Букин и Александра Степанова - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Иван Букин и Александра Степанова. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Многократный призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, рассказал, что у него и его партнерши мотивации на следующий олимпийский цикл "столько, сколько не было никогда в жизни".
В нынешнем сезоне 30-летняя Степанова и 32-летний Букин выиграли все внутрироссийские старты, но не смогли выступить на Олимпийских играх в Италии, так как не получили нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU).
«
"Мотивации столько, сколько не было никогда в жизни, - сказал Букин журналистам, говоря о планах выступать в следующем олимпийском цикле. - Будем стараться работать, идти дальше, насколько это возможно. У нас в планах 2030 год, мы туда и идем".
Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Лишний шум": Кагановская рассказала, что не думает об оценках на турнирах
Вчера, 16:46
 
Фигурное катание
 
