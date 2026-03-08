https://ria.ru/20260308/bukin-2079408684.html
Букин рассказал о мотивации на следующий олимпийский цикл
Букин рассказал о мотивации на следующий олимпийский цикл
Многократный призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, рассказал, что у него и его партнерши мотивации на РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Букин рассказал о мотивации на следующий олимпийский цикл
Букин: в планах 2030 год, мотивации столько, сколько не было никогда в жизни