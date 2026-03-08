https://ria.ru/20260308/bpla-2079311751.html
ПВО Саудовской Аравии уничтожила шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда
ПВО Саудовской Аравии уничтожила шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении шести беспилотников к востоку от столицы королевства Эр-Рияда. РИА Новости, 08.03.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда