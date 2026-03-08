ПВО Саудовской Аравии уничтожила шесть БПЛА к востоку от Эр-Рияда

ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении шести беспилотников к востоку от столицы королевства Эр-Рияда.

"Перехвачены и уничтожены шесть беспилотников к востоку от Эр-Рияда", - говорится в заявлении саудовского оборонного ведомства.