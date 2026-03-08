Рейтинг@Mail.ru
"Не хватило наглости": Бойкова рассказала о проваленном четверном выбросе
Фигурное катание
 
15:38 08.03.2026 (обновлено: 15:45 08.03.2026)
"Не хватило наглости": Бойкова рассказала о проваленном четверном выбросе
"Не хватило наглости": Бойкова рассказала о проваленном четверном выбросе - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Не хватило наглости": Бойкова рассказала о проваленном четверном выбросе
Победительница Финала Гран-при России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что для... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
фигурное катание
спорт
россия
челябинск
александра бойкова
дмитрий козловский
"Не хватило наглости": Бойкова рассказала о проваленном четверном выбросе

Фигуристка Бойкова: для четверного выброса в Челябинске не хватило наглости

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победительница Финала Гран-при России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что для успешного исполнения четвертого выброса на турнире в Челябинске не хватило наглости.
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России, опередив двукратных бронзовых медалистов Олимпийских игр Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Фигуристы попытались исполнить четверной выброс, но партнерша упала при приземлении.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Фигуристы Галлямов и Мишина планируют выступать еще четыре года
Вчера, 14:54
"Элементы ультра-си не могут быть стопроцентными, - сказала Бойкова журналистам, объясняя причину неудачи на выбросе. - К тому же в одиночном катании ультра-си исполняет один человек, а тут два, должно все совпасть по настрою, по ритму. Сегодня не хватило наглости, но я знаю, что все растет из сомнений на тренировках. Хотя утром на тренировке четверной выброс получился, а в момент соревнований я почему-то об этом забыла, что я герой дня".
«
"Если бы я был девочкой и мне сказали, что надо идти в парное катание, я бы пожал руку и ушел домой. Саша - настоящий герой, без ее настроя и ее желания четверного выброса бы не было. Мы его точно будем делать в следующем сезоне", - добавил Козловский.
Фигуристы, выигравшие в декабре чемпионат России, подвели итоги сезона. "Это один из самых успешных сезонов нашей карьеры и одновременно очень тяжелый. Много физических и психологических сил мы потратили на чемпионате России, такой же непростой был и Финал Гран-при России. Рады, что удалось одержать победу, показать хороший и цельный прокат. Если исключить четверной выброс из этого цикла, можно сказать, что мы справились на отлично", - заключил Козловский.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российским фигуристам велели делать визы: Тарасова дала прогноз по допуску
Вчера, 13:40
 
Фигурное катание
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
