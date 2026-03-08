"Не хватило наглости": Бойкова рассказала о проваленном четверном выбросе

"Элементы ультра-си не могут быть стопроцентными, - сказала Бойкова журналистам, объясняя причину неудачи на выбросе. - К тому же в одиночном катании ультра-си исполняет один человек, а тут два, должно все совпасть по настрою, по ритму. Сегодня не хватило наглости, но я знаю, что все растет из сомнений на тренировках. Хотя утром на тренировке четверной выброс получился, а в момент соревнований я почему-то об этом забыла, что я герой дня".