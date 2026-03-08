Рейтинг@Mail.ru
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:30 08.03.2026
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
фигурное катание
спорт
александра бойкова
дмитрий козловский
анастасия мишина
спорт, александра бойкова, дмитрий козловский, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России

Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России в соревнованиях пар

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске.
По сумме двух программ Бойкова и Козловский получили 224,85 балла (80,12+144,73). Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (220,10; 80,13+139,97), третье - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (216,49; 75,33+141,16).
Финал Гран-при России завершится в понедельник женскими и мужскими произвольными программами.
Фигурное катание
 
