Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при России, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T14:30:00+03:00
2026-03-08T14:30:00+03:00
2026-03-08T14:30:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра бойкова
дмитрий козловский
анастасия мишина
Новости
ru-RU
Бойкова и Козловский победили в Финале Гран-при России
