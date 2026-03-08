https://ria.ru/20260308/bolid-2079323806.html
Пиастри разбил болид перед стартом Гран-при Австралии
Пиастри разбил болид перед стартом Гран-при Австралии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Пиастри разбил болид перед стартом Гран-при Австралии
Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри попал в аварию на установочном круге перед гонкой стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии,... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри попал в аварию на установочном круге перед гонкой стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.
На выезде из четвертого поворота гонщик потерял управление и врезался в отбойник. Болид получил повреждения переднего антикрыла и подвески. Пиастри не вышел на старт гонки.
Также из-за технических проблем не смог выступить немецкий пилот "Ауди" Нико Хюлькенберг.
Пиастри 24 года. По итогам прошлого сезона он занял третье место в общем зачете.