Рейтинг@Mail.ru
Пиастри разбил болид перед стартом Гран-при Австралии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
07:25 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/bolid-2079323806.html
Пиастри разбил болид перед стартом Гран-при Австралии
Пиастри разбил болид перед стартом Гран-при Австралии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Пиастри разбил болид перед стартом Гран-при Австралии
Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри попал в аварию на установочном круге перед гонкой стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии,... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T07:25:00+03:00
2026-03-08T07:25:00+03:00
формула-1
австралия
мельбурн
оскар пиастри
нико хюлькенберг
макларен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892420556_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c44c0fef750e0b55e87063708200af0f.jpg
https://ria.ru/20260307/ferstappen--2079183170.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892420556_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_93ef35faae40348e491cdcc67601da0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
австралия, мельбурн, оскар пиастри, нико хюлькенберг, макларен
Формула-1, Австралия, Мельбурн, Оскар Пиастри, Нико Хюлькенберг, Макларен
Пиастри разбил болид перед стартом Гран-при Австралии

Пиастри разбил болид на установочном круге перед стартом Гран-при Австралии

© пресс-служба команды "Макларен"Австралийский пилот "Формулы-1" Оскар Пиастри
Австралийский пилот Формулы-1 Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© пресс-служба команды "Макларен"
Австралийский пилот "Формулы-1" Оскар Пиастри. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри попал в аварию на установочном круге перед гонкой стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.
На выезде из четвертого поворота гонщик потерял управление и врезался в отбойник. Болид получил повреждения переднего антикрыла и подвески. Пиастри не вышел на старт гонки.
Также из-за технических проблем не смог выступить немецкий пилот "Ауди" Нико Хюлькенберг.
Пиастри 24 года. По итогам прошлого сезона он занял третье место в общем зачете.
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
7 марта, 08:41
 
Формула-1АвстралияМельбурнОскар ПиастриНико ХюлькенбергМакларен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала