Дубль Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS
Футбол
Футбол
 
09:41 08.03.2026 (обновлено: 10:55 08.03.2026)
Дубль Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS
Дубль Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на своем поле уступила клубу "Реал Солт-Лейк" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Атланте завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе "Реала" мячи забили Сержи Соланс (23-я минута), Эйден Хезархани (27) и Савьер Госо (40). У "Атланты" дублем отметился Миранчук (38, 74).
Нападающий Интер Майами Лионель Месси (справа) с партнерами - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Интер Майами" Месси победил "Ди-Си Юнайтед" в матче MLS
Вчера, 09:45
Российский полузащитник забил первые мячи в нынешнем сезоне. 30-летний россиянин провел на поле весь матч.
«
"Атланта" потерпела три поражения в трех стартовых матчах и, не набрав очков, идет 13-й в таблице Восточной конференции. "Реал" с 6 очками занимает седьмое место на Западе.
В другом матче "Спортинг Канзас-Сити", за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов, проиграл "Сан-Диего" - 0:1. Россиянин покинул поле на 79-й минуте.
MLS
08 марта 2026 • начало в 03:30
Завершен
Атланта Юнайтед
2 : 3
Реал Солт-Лейк
38‎’‎ • Алексей Миранчук
(Элиас Баэз)
74‎’‎ • Алексей Миранчук
(Эммануэль Латте Лат)
23‎’‎ • Sergi Solans
(Morgan Guilavogui)
27‎’‎ • Aiden Hezarkhani
40‎’‎ • Zavier Gozo
(Philip Quinton)
Футбол Спорт Атланта Алексей Миранчук Реал Солт-Лейк Major League Soccer 2025 Магомед-Шапи Сулейманов Атланта Юнайтед Реал Мадрид
 
