https://ria.ru/20260308/atlanta-2079337672.html
Дубль Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS
Дубль Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Дубль Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS
"Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на своем поле уступила клубу "Реал Солт-Лейк" в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T09:41:00+03:00
2026-03-08T09:41:00+03:00
2026-03-08T10:55:00+03:00
футбол
спорт
атланта
алексей миранчук
реал солт-лейк
mls
магомед-шапи сулейманов
атланта юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982466864_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_bb6fe282d37185d0947b0216f9b93b40.jpg
https://ria.ru/20260308/mls-2079339243.html
атланта
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982466864_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_8b5d1fba8d9b5720a8cf8766bb7b446a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, атланта, алексей миранчук, реал солт-лейк, mls, магомед-шапи сулейманов, атланта юнайтед, реал мадрид
Футбол, Спорт, Атланта, Алексей Миранчук, Реал Солт-Лейк, MLS, Магомед-Шапи Сулейманов, Атланта Юнайтед, Реал Мадрид
Дубль Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS
Дубль Миранчука не спас "Атланту" от поражения "Реал Солт-Лейк" в матче MLS