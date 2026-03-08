"Хезболлах" атаковал высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля

БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары высокоточными ракетами по базе военно-морских сил Стелла Марис и по штабу противовоздушной обороны Израиля в Хайфе, следует из заявлений пресс-службы движения.

"Бойцы Исламского сопротивления в 20.00 вечера в субботу, 7 марта 2026 года также атаковали базу Стелла Марис (стратегическую базу морского наблюдения и контроля на северном побережье) залпом высокоточных ракет",- говорится в одном из отчетов.