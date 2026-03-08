Рейтинг@Mail.ru
"Хезболлах" атаковал высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля
00:59 08.03.2026 (обновлено: 05:54 08.03.2026)
"Хезболлах" атаковал высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля
"Хезболлах" атаковал высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля - РИА Новости, 08.03.2026
"Хезболлах" атаковал высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары высокоточными ракетами по базе военно-морских сил Стелла Марис и по штабу противовоздушной обороны Израиля в Хайфе, РИА Новости, 08.03.2026
в мире, израиль, хайфа, сша, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Хайфа, США, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболлах" атаковал высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля

"Хезболлах" атаковал высокоточными ракетами базы ВМС и ПВО Израиля в Хайфе

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло удары высокоточными ракетами по базе военно-морских сил Стелла Марис и по штабу противовоздушной обороны Израиля в Хайфе, следует из заявлений пресс-службы движения.
"Бойцы Исламского сопротивления в 20.00 вечера в субботу, 7 марта 2026 года также атаковали базу Стелла Марис (стратегическую базу морского наблюдения и контроля на северном побережье) залпом высокоточных ракет",- говорится в одном из отчетов.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты
В еще одном заявлении говорится об ударах по радарам системы "Железный купол" на объекте Кирьят-Элиэзер - главной базе противовоздушной обороны в Хайфе.
Всего за субботу бойцы шиитского сопротивления объявили о проведении 27 боевых комбинированных операций против Израиля, в том числе атак по нефтеперерабатывающему заводу и по комплексу военно-технического производства в Хайфе.
Движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
© 2026 МИА «Россия сегодня»
