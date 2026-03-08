Рейтинг@Mail.ru
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/amerikantsy-2079385484.html
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов
Российский сноубордист Дмитрий Фадеев заявил журналистам, что американские спортсмены волновались, потому что ожидали от сборной России сильного выступления на... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T15:00:00+03:00
2026-03-08T15:00:00+03:00
спорт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079153882_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_00493d26ef219fb9e5c1173b8eb128c1.jpg
https://ria.ru/20260308/posol-2079364424.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079153882_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_51bcdeaa0b674ccd44875b94d143ffe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия
Спорт, Россия
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов

Фадеев: американцы волновались, ожидая от России сильного выступления

© РИА Новости / Светлана БонопартоваСимвол Паралимпиады
Символ Паралимпиады - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Светлана Бонопартова
Символ Паралимпиады
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 8 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский сноубордист Дмитрий Фадеев заявил журналистам, что американские спортсмены волновались, потому что ожидали от сборной России сильного выступления на Паралимпийских играх.
В воскресенье российские сноубордисты Фадеев и Филипп Шеббо, выступавшие в классе LL1 (значительные нарушения в одной или обеих ногах), заняли третье и четвертое места соответственно в четвертьфинале сноуборд-кросса и не смогли выйти в следующий раунд.
"Думаю, это имеет большое значение для России и всего спортивного сообщества. Сегодня было незначительное волнение, но сыграла нехватка профессионального уровня, выступлений на международных площадках. Все коллеги проходят сильную подготовку, у нас же был пропуск четыре года", - сказал Фадеев.
"Американцы сегодня волновались. Они знали, что мы можем что-нибудь выкинуть. Но старший тренер доволен, сказал, что мы прогрессируем, потенциал не раскрыли. Мы прилетели с опозданием, это был пятый заезд. Было много разных факторов, но это было сложно. В любом случае, для нас это суперувлекательное впечатление и тренировка. Получаем большую поддержку, много внимания. Люди переживают, неравнодушны", - добавил спортсмен.
Символ Паралимпиады - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Посол России назвал британский бойкот открытия Паралимпиады глупостью
Вчера, 13:03
 
СпортРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала