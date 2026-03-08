Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов

В воскресенье российские сноубордисты Фадеев и Филипп Шеббо, выступавшие в классе LL1 (значительные нарушения в одной или обеих ногах), заняли третье и четвертое места соответственно в четвертьфинале сноуборд-кросса и не смогли выйти в следующий раунд.

"Американцы сегодня волновались. Они знали, что мы можем что-нибудь выкинуть. Но старший тренер доволен, сказал, что мы прогрессируем, потенциал не раскрыли. Мы прилетели с опозданием, это был пятый заезд. Было много разных факторов, но это было сложно. В любом случае, для нас это суперувлекательное впечатление и тренировка. Получаем большую поддержку, много внимания. Люди переживают, неравнодушны", - добавил спортсмен.