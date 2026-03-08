https://ria.ru/20260308/amerikantsy-2079385484.html
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов
Российский сноубордист Дмитрий Фадеев заявил журналистам, что американские спортсмены волновались, потому что ожидали от сборной России сильного выступления на... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T15:00:00+03:00
2026-03-08T15:00:00+03:00
2026-03-08T15:00:00+03:00
спорт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079153882_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_00493d26ef219fb9e5c1173b8eb128c1.jpg
https://ria.ru/20260308/posol-2079364424.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079153882_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_51bcdeaa0b674ccd44875b94d143ffe7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия
Паралимпиец Фадеев рассказал о волнении американских спортсменов
Фадеев: американцы волновались, ожидая от России сильного выступления
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 8 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский сноубордист Дмитрий Фадеев заявил журналистам, что американские спортсмены волновались, потому что ожидали от сборной России сильного выступления на Паралимпийских играх.
В воскресенье российские сноубордисты Фадеев и Филипп Шеббо, выступавшие в классе LL1 (значительные нарушения в одной или обеих ногах), заняли третье и четвертое места соответственно в четвертьфинале сноуборд-кросса и не смогли выйти в следующий раунд.
"Думаю, это имеет большое значение для России
и всего спортивного сообщества. Сегодня было незначительное волнение, но сыграла нехватка профессионального уровня, выступлений на международных площадках. Все коллеги проходят сильную подготовку, у нас же был пропуск четыре года", - сказал Фадеев.
"Американцы сегодня волновались. Они знали, что мы можем что-нибудь выкинуть. Но старший тренер доволен, сказал, что мы прогрессируем, потенциал не раскрыли. Мы прилетели с опозданием, это был пятый заезд. Было много разных факторов, но это было сложно. В любом случае, для нас это суперувлекательное впечатление и тренировка. Получаем большую поддержку, много внимания. Люди переживают, неравнодушны", - добавил спортсмен.