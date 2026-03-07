Россиянка рассказала, как дозвониться в авиакомпанию для вылета из ОАЭ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дозваниваться на "горячие линии" ближневосточных авиакомпаний для перебронирования билетов лучше всего в ранние часы и из России, но и тогда это займет несколько часов, рассказала РИА Новости жительница Петербурга, близкие родственники которой застряли в Дубае.

Ее дети с внуками прилетели в Дубай из Петербурга еще 23 февраля, 5 марта они должны были вылететь домой, но рейсы отменили. Бабушка решила дозваниваться на "горячую линию" сама.

"Во-первых, мы сразу обнаружили, что дозвониться в авиакомпанию, находясь в Дубае, нереально - такое количество звонков идет. Во-вторых, так как рейсы летят в основном в Москву , мы решили не ждать рейсов в Петербург, а соглашаться на то, что есть", - рассказала она. Кроме того, не удалось дозвониться и в компанию-посредника, продавшую билеты.

Четвертого марта женщина принялась звонить в авиакомпанию.

"В течение двух часов, когда я дозванивалась, было постоянно занято, а периодически мне говорили, что такой номер не существует. Но я без перерыва звонила. В какой-то момент подключился робот и спросил, владею ли я английским языком. Я сказала, что нет, я русскоговорящая. Меня переключили на линию с русскоговорящим оператором, при этом предупредили, что русскоговорящий оператор работает с 6 утра до 00:16. Я целый час "висела" на линии, и ровно в 00:16 ночи меня отключили", - рассказала РИА Новости женщина.

На следующий день она принялась дозваниваться уже в 5 утра. Через два часа непрерывных наборов номера дозвонилась, но пришлось еще час "повисеть" на линии.

"Наконец, меня переключили на русскоговорящего оператора. Подключилась очень внимательная девушка-оператор, которая полностью помогла мне во всём", - рассказала женщина. Она объяснила представителю авиакомпании, что ее семья живет в Дубае на съемном жилье, а не в гостинице, поэтому ей необходимо срочно вылетать, так как деньги заканчиваются, а проживание никто не оплатит.

На ближайший рейс было два места, и оператор предложила вывезти семью по очереди - на трех разных рейсах. Женщина была вынуждена отказаться.

"К счастью, на следующий день на рейсе было четыре месяца, их переоформили туда. Они, наконец, вылетели", - рассказала она.