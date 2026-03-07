Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, как дозвониться в авиакомпанию для вылета из ОАЭ - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/zhitelnitsa-2079255845.html
Россиянка рассказала, как дозвониться в авиакомпанию для вылета из ОАЭ
Россиянка рассказала, как дозвониться в авиакомпанию для вылета из ОАЭ - РИА Новости, 07.03.2026
Россиянка рассказала, как дозвониться в авиакомпанию для вылета из ОАЭ
Дозваниваться на "горячие линии" ближневосточных авиакомпаний для перебронирования билетов лучше всего в ранние часы и из России, но и тогда это займет... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:11:00+03:00
2026-03-07T18:11:00+03:00
дубай
санкт-петербург
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg
https://ria.ru/20260307/samolet-2079237960.html
дубай
санкт-петербург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_302:0:5123:3616_1920x0_80_0_0_356e401436ff5cb7f11cb0bccf0449af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, санкт-петербург, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Санкт-Петербург, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Россиянка рассказала, как дозвониться в авиакомпанию для вылета из ОАЭ

РИА Новости: россиянка рассказала, как дозвониться на горячую линию в ОАЭ

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дозваниваться на "горячие линии" ближневосточных авиакомпаний для перебронирования билетов лучше всего в ранние часы и из России, но и тогда это займет несколько часов, рассказала РИА Новости жительница Петербурга, близкие родственники которой застряли в Дубае.
Ее дети с внуками прилетели в Дубай из Петербурга еще 23 февраля, 5 марта они должны были вылететь домой, но рейсы отменили. Бабушка решила дозваниваться на "горячую линию" сама.
"Во-первых, мы сразу обнаружили, что дозвониться в авиакомпанию, находясь в Дубае, нереально - такое количество звонков идет. Во-вторых, так как рейсы летят в основном в Москву, мы решили не ждать рейсов в Петербург, а соглашаться на то, что есть", - рассказала она. Кроме того, не удалось дозвониться и в компанию-посредника, продавшую билеты.
Четвертого марта женщина принялась звонить в авиакомпанию.
"В течение двух часов, когда я дозванивалась, было постоянно занято, а периодически мне говорили, что такой номер не существует. Но я без перерыва звонила. В какой-то момент подключился робот и спросил, владею ли я английским языком. Я сказала, что нет, я русскоговорящая. Меня переключили на линию с русскоговорящим оператором, при этом предупредили, что русскоговорящий оператор работает с 6 утра до 00:16. Я целый час "висела" на линии, и ровно в 00:16 ночи меня отключили", - рассказала РИА Новости женщина.
На следующий день она принялась дозваниваться уже в 5 утра. Через два часа непрерывных наборов номера дозвонилась, но пришлось еще час "повисеть" на линии.
"Наконец, меня переключили на русскоговорящего оператора. Подключилась очень внимательная девушка-оператор, которая полностью помогла мне во всём", - рассказала женщина. Она объяснила представителю авиакомпании, что ее семья живет в Дубае на съемном жилье, а не в гостинице, поэтому ей необходимо срочно вылетать, так как деньги заканчиваются, а проживание никто не оплатит.
На ближайший рейс было два места, и оператор предложила вывезти семью по очереди - на трех разных рейсах. Женщина была вынуждена отказаться.
"К счастью, на следующий день на рейсе было четыре месяца, их переоформили туда. Они, наконец, вылетели", - рассказала она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в аэропорту Мале - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Застрявшие на острове Мале туристы из России ночевали в аэропорту
Вчера, 16:17
 
ДубайСанкт-ПетербургСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала