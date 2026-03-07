https://ria.ru/20260307/zelenskiy-2079244693.html
В Совфеде прокомментировали выпад Зеленского в адрес Орбана
В Совфеде прокомментировали выпад Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 07.03.2026
В Совфеде прокомментировали выпад Зеленского в адрес Орбана
Владимира Зеленского пора бы научить навыкам общения со старшими коллегами, у него "беда с головой", отметил глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:02:00+03:00
2026-03-07T17:02:00+03:00
2026-03-07T17:02:00+03:00
в мире
венгрия
украина
владимир зеленский
григорий карасин
виктор орбан
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
https://ria.ru/20260307/ukraina-2079167962.html
https://ria.ru/20260306/ukraina-2079063167.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, григорий карасин, виктор орбан, евросоюз, совет федерации рф, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Виктор Орбан, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
В Совфеде прокомментировали выпад Зеленского в адрес Орбана
Сенатор Карасин заявил, что у Зеленского беда с головой после угроз Орбану