В Совфеде прокомментировали выпад Зеленского в адрес Орбана
17:02 07.03.2026
В Совфеде прокомментировали выпад Зеленского в адрес Орбана
2026-03-07T17:02:00+03:00
2026-03-07T17:02:00+03:00
в мире
венгрия
украина
владимир зеленский
григорий карасин
виктор орбан
евросоюз
совет федерации рф
венгрия
украина
в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, григорий карасин, виктор орбан, евросоюз, совет федерации рф, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Виктор Орбан, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
В Совфеде прокомментировали выпад Зеленского в адрес Орбана

Сенатор Карасин заявил, что у Зеленского беда с головой после угроз Орбану

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимира Зеленского пора бы научить навыкам общения со старшими коллегами, у него "беда с головой", отметил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя выпад Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Полное безумие": в Киеве рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину
Вчера, 03:18
Зеленского опять беда с головой! Он начал публично угрожать Орбану физической расправой. Даже опекающие его командиры из Евросоюза поторопились объявить, что подобные высказывания неприемлемы. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Карасина, "нервный эстрадник" загоняет себя в угол.
"Хорошо бы все-таки подучить его навыкам общения со старшими коллегами. Хотя, какие уж там навыки!" - заключил политик.
Украинский депутат назвал Зеленского идиотом
6 марта, 16:28
 
