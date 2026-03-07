https://ria.ru/20260307/volgograd-2079220530.html
В Волгограде выписали троих пострадавших при атаке БПЛА
В Волгограде выписали троих пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 07.03.2026
В Волгограде выписали троих пострадавших при атаке БПЛА
Трое из пяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения. РИА Новости, 07.03.2026
волгоград
волгоградская область
