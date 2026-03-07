Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде выписали троих пострадавших при атаке БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 07.03.2026
В Волгограде выписали троих пострадавших при атаке БПЛА
В Волгограде выписали троих пострадавших при атаке БПЛА
Трое из пяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения. РИА Новости, 07.03.2026
В Волгограде выписали троих пострадавших при атаке БПЛА

Троих пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград выписали из больницы

ВОЛГОГРАД, 7 мар - РИА Новости. Трое из пяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник сообщал, что БПЛА ВСУ атаковали многоквартирный дом на улице Батова в Волгограде, пять человек пострадали.
"Трое пострадавших после ночной атаки БПЛА третьего марта выписаны из больницы", - сообщили в облздраве.
Уточняется, что с улучшением самочувствия домой отпустили девушек 1994 и 2007 года рождения и юношу 2004 года рождения. Лечение в отделении нейрохирургии продолжают женщины 1953 и 1967 года рождения. Их жизни ничего не угрожает, самочувствие остается удовлетворительным.
