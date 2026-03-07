Рейтинг@Mail.ru
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем
15:25 07.03.2026 (обновлено: 15:41 07.03.2026)
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем
Иранские военные с начала конфликта с США и Израилем сбили 82 беспилотника, сообщает армия Ирана. РИА Новости, 07.03.2026
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем

Иранские военные сбили 82 БПЛА с начала конфликта с США и Израилем

Иранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иранские военные с начала конфликта с США и Израилем сбили 82 беспилотника, сообщает армия Ирана.
"С начала агрессии американо-сионистского врага количество сбитых беспилотников комплексами противовоздушной обороны армии и Корпуса стражей исламской революции достигло 82 единиц", - говорится в заявлении иранской армии, которое приводит агентство ISNA.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
