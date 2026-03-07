https://ria.ru/20260307/voennye-2079230610.html
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем - РИА Новости, 07.03.2026
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем
Иранские военные с начала конфликта с США и Израилем сбили 82 беспилотника, сообщает армия Ирана. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T15:25:00+03:00
2026-03-07T15:25:00+03:00
2026-03-07T15:41:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078730689_0:280:3072:2007_1920x0_80_0_0_e4dd00b2b8bc116e75bf6d7c11871daf.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079229816.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078730689_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_75e5945b29087a4ba7d9ec1ec640af5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сбил 82 беспилотника с начала конфликта с США и Израилем
Иранские военные сбили 82 БПЛА с начала конфликта с США и Израилем