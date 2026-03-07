https://ria.ru/20260307/vjalba-2079194479.html
Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона
Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что инцидент с собакой, сбившей лидеров женского марафона на чемпионате России, РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T10:24:00+03:00
2026-03-07T10:24:00+03:00
2026-03-07T10:44:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
елена вяльбе
федерация лыжных гонок россии (флгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920761316_0:39:3044:1751_1920x0_80_0_0_58abc057c05d30bdc57209cca37ec840.jpg
https://ria.ru/20260307/sobaka-2079194057.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920761316_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5cb52995b7ac5a8b399a5c0424c41eb8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, елена вяльбе, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона
Вяльбе назвала досадным стечением обстоятельств инцидент с собакой на ЧР
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что инцидент с собакой, сбившей лидеров женского марафона на чемпионате России, является досадным стечением обстоятельств, которое было сложно предусмотреть организаторам.
В субботу на чемпионате России прошел женский марафон на 50 км. На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидировавшей в гонке Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, но упустила лидерство и финишировала седьмой.
"Я не сталкивалась с подобной ситуацией, но, к огромному сожалению, такое бывает в разных видах спорта и в разных странах. Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Еще до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить", - сказала Вяльбе
.