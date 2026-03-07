Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона
10:24 07.03.2026
Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что инцидент с собакой, сбившей лидеров женского марафона на чемпионате России, РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона

Вяльбе назвала досадным стечением обстоятельств инцидент с собакой на ЧР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что инцидент с собакой, сбившей лидеров женского марафона на чемпионате России, является досадным стечением обстоятельств, которое было сложно предусмотреть организаторам.
В субботу на чемпионате России прошел женский марафон на 50 км. На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидировавшей в гонке Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, но упустила лидерство и финишировала седьмой.
"Я не сталкивалась с подобной ситуацией, но, к огромному сожалению, такое бывает в разных видах спорта и в разных странах. Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Еще до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить", - сказала Вяльбе.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бородавко заявил, что собака разрушила надежды Кудисовой на медаль
Лыжные гонки
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
