Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона

В субботу на чемпионате России прошел женский марафон на 50 км. На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидировавшей в гонке Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, но упустила лидерство и финишировала седьмой.