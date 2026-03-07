Рейтинг@Mail.ru
Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:47 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vetlugin-2079234429.html
Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России
Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России
Фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России в Челябинске. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T15:47:00+03:00
2026-03-07T15:47:00+03:00
фигурное катание
спорт
матвей ветлугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937407810_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_8ffdc196bd8e1542a96ded46e4cc5c31.jpg
https://ria.ru/20260307/dvoeglazova-2079227330.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937407810_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_7179bf3882c859f8c4687bed8e90954c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей ветлугин
Фигурное катание, Спорт, Матвей Ветлугин
Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России

Фигурист Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатвей Ветлугин
Матвей Ветлугин - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Матвей Ветлугин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России в Челябинске.
Ветлугин в субботу откатал короткую программу в Финале Гран-при России и набрал 84,31 балла.
"Я получил травму, позавчера был уверен, что не буду выступать в Финале Гран-при России, - рассказал Ветлугин журналистам. - Со мной такое случалось, и мне требовалось несколько дней провести в горизонтальном положении. Меня довели до врачей, провели несколько манипуляций. Утреннюю тренировку сегодня я пропустил, решение, выступать или нет, принималось сегодня на разминке. Спасибо врачам, я в принципе рад, что здесь выступил, хоть и не смог откататься чисто".
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Двоеглазова поделилась ощущениями от победы на чемпионате России по прыжкам
Вчера, 15:03
 
Фигурное катаниеСпортМатвей Ветлугин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала