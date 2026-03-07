"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание горнолыжниками Варварой Ворончихиной и Алексеем Бугаевым двух бронзовых медалей в стартовый день Паралимпийских игр в Италии является огромным достижением, россияне показали, как много терял мировой спорт без их участия, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"И те награды, которые атлеты других стран завоевали в соперничестве с российскими спортсменами, будут более ликвидными. Все возвращается на круги своя. И мировой спорт только выиграет от появления российских и белорусских спортсменов", - подчеркнул собеседник агентства.