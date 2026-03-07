Рейтинг@Mail.ru
"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде
15:09 07.03.2026 (обновлено: 15:35 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/vasilev-2079228400.html
"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде
"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде
Завоевание горнолыжниками Варварой Ворончихиной и Алексеем Бугаевым двух бронзовых медалей в стартовый день Паралимпийских игр в Италии является огромным... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, алексей бугаев, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, дмитрий васильев
Спорт, Алексей Бугаев, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Дмитрий Васильев
"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде

Васильев назвал медали Ворончихиной и Бугаева на Паралимпиаде достижением

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Варвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание горнолыжниками Варварой Ворончихиной и Алексеем Бугаевым двух бронзовых медалей в стартовый день Паралимпийских игр в Италии является огромным достижением, россияне показали, как много терял мировой спорт без их участия, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ворончихина и Бугаев в субботу заняли третьи места в скоростном спуске.
«
"Варвара и Алексей – просто молодцы, выиграть бронзовые медали после четырех лет отстранения от международных соревнований – это огромное достижение. Но это только начало, я думаю, что и золотые медали у нас еще будут. И такой успех ребят говорит о том, сколько же мировой спорт потерял за четыре года от отсутствия российских спортсменов. От недостатка полноценной интриги и бескомпромиссной борьбы – всего того, что так любят болельщики и чего так не хватало мировому спорту", - сказал Васильев.
"И те награды, которые атлеты других стран завоевали в соперничестве с российскими спортсменами, будут более ликвидными. Все возвращается на круги своя. И мировой спорт только выиграет от появления российских и белорусских спортсменов", - подчеркнул собеседник агентства.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть россиян выступают на Играх под национальным флагом и с государственным гимном.
