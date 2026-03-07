"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание горнолыжниками Варварой Ворончихиной и Алексеем Бугаевым двух бронзовых медалей в стартовый день Паралимпийских игр в Италии является огромным достижением, россияне показали, как много терял мировой спорт без их участия, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ворончихина и Бугаев в субботу заняли третьи места в скоростном спуске.
«
"Варвара и Алексей – просто молодцы, выиграть бронзовые медали после четырех лет отстранения от международных соревнований – это огромное достижение. Но это только начало, я думаю, что и золотые медали у нас еще будут. И такой успех ребят говорит о том, сколько же мировой спорт потерял за четыре года от отсутствия российских спортсменов. От недостатка полноценной интриги и бескомпромиссной борьбы – всего того, что так любят болельщики и чего так не хватало мировому спорту", - сказал Васильев.
"И те награды, которые атлеты других стран завоевали в соперничестве с российскими спортсменами, будут более ликвидными. Все возвращается на круги своя. И мировой спорт только выиграет от появления российских и белорусских спортсменов", - подчеркнул собеседник агентства.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть россиян выступают на Играх под национальным флагом и с государственным гимном.