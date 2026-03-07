Рейтинг@Mail.ru
Украинцы предупреждают друг друга о сотрудниках ТЦК в частных объявлениях
14:32 07.03.2026
Украинцы предупреждают друг друга о сотрудниках ТЦК в частных объявлениях
2026-03-07T14:32:00+03:00
2026-03-07T14:32:00+03:00
в мире
львовская область
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
львовская область
харьков
харьковская область
в мире, львовская область, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Львовская область, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинцы предупреждают друг друга о сотрудниках ТЦК в частных объявлениях

Украинцы предупреждают сограждан о местонахождении ТЦК в частных объявлениях

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинцы указывают в объявлениях об оказании услуг, продаже или аренде недвижимости на вероятность столкнуться в том или ином районе с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования - военкоматов) из-за регулярных случаев насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.
Пользователь, которая продаёт дом с участком в Львовской области, отмечает, что это "локация рядом с ТЦК".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Украине сотрудники двух ТЦК незаконно снимали военнообязанных с учета
4 марта, 20:14
"Безопасное место, без ТЦК, тревог и прилетов (весь кооператив на около 400 дач, закрыт на ворота с кодовым замком, да и ТЦК о его существовании навряд ли знает, так что парням, которые не выходят из дома, будет где "размять ноги и погулять". Есть дорога с Харькова до самих дач абсолютно без блокпостов (покажу бесплатно)", — пишет пользователь Олег, который продаёт дачный участок с домом в Харьковской области.
В объявлениях о сдаче помещений в аренду некоторые пользователи уже в названии подчёркивают: "Без ТЦК".
"Отдельный офис 55 квадратных метров — ТЦК вас тут не найдёт! Здание не видно с улицы и есть, где прятаться", — указывают арендодатели из Одессы.
Автор объявления о продаже дивана в Умани предупреждает, что самовывоз - из дома напротив ТЦК.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации
5 марта, 02:41
Адаптировались к реалиям насильственной мобилизации и парикмахеры. При поиске модели на бесплатную стрижку в барбершопе указывают, что это не фейковое сообщение ТЦК, и сюрпризов во время оказания услуги не будет. А Ирина из Каменского в Днепропетровской области готова приехать для стрижки на дом к уклонистам.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто: на Украине сотрудники ТЦК похитили двух закарпатских венгров
2 марта, 16:54
 
Версия 2023.1 Beta
