Украинцы предупреждают друг друга о сотрудниках ТЦК в частных объявлениях

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинцы указывают в объявлениях об оказании услуг, продаже или аренде недвижимости на вероятность столкнуться в том или ином районе с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования - военкоматов) из-за регулярных случаев насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.