Украинцы предупреждают друг друга о сотрудниках ТЦК в частных объявлениях

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинцы указывают в объявлениях об оказании услуг, продаже или аренде недвижимости на вероятность столкнуться в том или ином районе с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования - военкоматов) из-за регулярных случаев насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.
Пользователь, которая продаёт дом с участком в Львовской области, отмечает, что это "локация рядом с ТЦК".
"Безопасное место, без ТЦК, тревог и прилетов (весь кооператив на около 400 дач, закрыт на ворота с кодовым замком, да и ТЦК о его существовании навряд ли знает, так что парням, которые не выходят из дома, будет где "размять ноги и погулять". Есть дорога с Харькова до самих дач абсолютно без блокпостов (покажу бесплатно)", — пишет пользователь Олег, который продаёт дачный участок с домом в Харьковской области.
В объявлениях о сдаче помещений в аренду некоторые пользователи уже в названии подчёркивают: "Без ТЦК".
"Отдельный офис 55 квадратных метров — ТЦК вас тут не найдёт! Здание не видно с улицы и есть, где прятаться", — указывают арендодатели из Одессы.
Автор объявления о продаже дивана в Умани предупреждает, что самовывоз - из дома напротив ТЦК.
Адаптировались к реалиям насильственной мобилизации и парикмахеры. При поиске модели на бесплатную стрижку в барбершопе указывают, что это не фейковое сообщение ТЦК, и сюрпризов во время оказания услуги не будет. А Ирина из Каменского в Днепропетровской области готова приехать для стрижки на дом к уклонистам.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.