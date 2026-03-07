https://ria.ru/20260307/udar-2079293173.html
КСИР заявил о нанесении удара по НПЗ в Хайфе
Иран нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). РИА Новости, 07.03.2026
