В Новосибирской области бывший участковый устроил стрельбу из ружья
06:05 07.03.2026 (обновлено: 08:29 07.03.2026)
В Новосибирской области бывший участковый устроил стрельбу из ружья
В Новосибирской области бывший участковый устроил стрельбу из ружья

НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Полиция в Новосибирской области организовала проверку после появившейся в СМИ информации о том, что участковый полиции в городе Искитиме якобы устроил стрельбу из ружья, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
В ходе мониторинга сети интернет полицейские выявили публикацию, в которой сообщается о противоправных действиях мужчины в жилом доме на улице Советской в Искитиме. В СМИ сообщается, что полицейский якобы открыл стрельбу из оружия в ночь на 24 февраля.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего… Также установлено, что в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении. Полицейские после проверки намерены дать правовую оценку действиям мужчины.
В главке отметили, что предполагаемый правонарушитель действительно ранее служил в органах внутренних дел, однако был уволен на основании поданного им 23 января 2026 года рапорта.
Происшествия
 
 
