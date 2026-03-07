https://ria.ru/20260307/uchastkovyj-2079181774.html
В Новосибирской области бывший участковый устроил стрельбу из ружья
В Новосибирской области бывший участковый устроил стрельбу из ружья
Инцидент с экс-полицейским проверяют правоохранители под Новосибирском
НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Полиция в Новосибирской области организовала проверку после появившейся в СМИ информации о том, что участковый полиции в городе Искитиме якобы устроил стрельбу из ружья, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
В ходе мониторинга сети интернет полицейские выявили публикацию, в которой сообщается о противоправных действиях мужчины в жилом доме на улице Советской
в Искитиме
. В СМИ сообщается, что полицейский якобы открыл стрельбу из оружия в ночь на 24 февраля.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего… Также установлено, что в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении. Полицейские после проверки намерены дать правовую оценку действиям мужчины.
В главке отметили, что предполагаемый правонарушитель действительно ранее служил в органах внутренних дел, однако был уволен на основании поданного им 23 января 2026 года рапорта.