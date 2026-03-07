Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив свыше 335 военных ВСУ, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и одно артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Золотой Колодезь, Торецкое, Сергеевка, Белицкое, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное, Новониколаевка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих и девять боевых бронированных машин. Уничтожены четыре автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18