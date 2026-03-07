Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив свыше 335 военных ВСУ, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и одно артиллерийское орудие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.