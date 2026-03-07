Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о важной роли переводчиков - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 07.03.2026 (обновлено: 19:13 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/tramp-2079268059.html
Трамп рассказал о важной роли переводчиков
Трамп рассказал о важной роли переводчиков - РИА Новости, 07.03.2026
Трамп рассказал о важной роли переводчиков
Президент США Дональд Трамп заявил, что переводчики играют большую роль во время переговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:12:00+03:00
2026-03-07T19:13:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_0:100:2884:1723_1920x0_80_0_0_404daede903487e814a78babeb75c789.jpg
https://ria.ru/20250510/uitkoff-2016204103.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7858bea6186ce9e28bc544b61af11202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп рассказал о важной роли переводчиков

Трамп заявил о важной роли переводчиков на переговорах с Путиным и Си Цзиньпином

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переводчики играют большую роль во время переговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
«
"Переводчики очень важны. Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что всё прошло хорошо: "Ну и отлично же я поговорил с этим человеком". Или: "Как я сегодня хорошо выступил в разговоре с Путиным? Хорошо ли я говорил с председателем Си (Цзиньпином)?", - сказал Трамп в ходе саммита "Щит Америки".
Трамп также заявил, что недавно во время разговора с влиятельным иностранным лидером заметил слабую работу переводчика, когда тот перевел его длинную фразу в четыре раза короче.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков на встречах с Путиным
10 мая 2025, 13:56
 
В миреСШАРоссияКитайДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала