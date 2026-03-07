Эксперт назвал удар США по школе в Иране частью религиозной войны

Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе

АЛЖИР, 7 мар — РИА Новости. Удар США по школе для девочек на юге Ирана является частью религиозно-идеологической войны, которую Вашингтон ведет совместно с Израилем против Тегерана, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор политических наук и международных отношений университета Скикды в Алжире Азеддин Нумейри.

"Бомбардировка США школы для девочек в Иране вписывается в рамки религиозно-идеологической войны, которую они ведут совместно с Израилем против Ирана. Это проявляется в том, что американские и израильские силы наносят удары по иранскому народу и гражданской инфраструктуре — школам, больницам и университетам", — считает Нумейри.

Собеседник агентства добавил, что подобный характер конфликта подтверждают и прежние заявления американских и израильских официальных лиц. "Речь идет не о случайных оговорках — они прямо говорят о религиозно-идеологической войне", — отметил эксперт.

Алжирский политолог подчеркнул, что Белый дом пытается оправдать удар, утверждая, будто целью была не сама школа, а ее близость к иранским военным базам. "Это делается для того, чтобы сохранить моральный облик американской армии. Кроме того, ряд американских СМИ старается представить ситуацию так, будто армия США не атакует гражданские объекты Ирана и ведет войну исключительно против Корпуса стражей исламской революции ", — сказал он.

По мнению Нумейри, американская администрация стремится сформировать образ своей армии как "освободителя угнетенных народов от диктаторских режимов" и представить себя главным гарантом международной безопасности и мира.

"Таким образом вновь возвращается идея Америки как мирового “полицейского”, который считает себя единственным вправе решать проблемы безопасности, политики и экономики — но исключительно исходя из собственных представлений и с применением силы и языка оружия", — подчеркнул Нумейри.