Эксперт назвал удар США по школе в Иране частью религиозной войны - РИА Новости, 07.03.2026
14:33 07.03.2026
Эксперт назвал удар США по школе в Иране частью религиозной войны
Эксперт назвал удар США по школе в Иране частью религиозной войны
2026-03-07T14:33:00+03:00
2026-03-07T14:33:00+03:00
Эксперт назвал удар США по школе в Иране частью религиозной войны

Нумейри: удар США по школе в Иране является частью религиозной войны

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriРазбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе
АЛЖИР, 7 мар — РИА Новости. Удар США по школе для девочек на юге Ирана является частью религиозно-идеологической войны, которую Вашингтон ведет совместно с Израилем против Тегерана, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор политических наук и международных отношений университета Скикды в Алжире Азеддин Нумейри.
"Бомбардировка США школы для девочек в Иране вписывается в рамки религиозно-идеологической войны, которую они ведут совместно с Израилем против Ирана. Это проявляется в том, что американские и израильские силы наносят удары по иранскому народу и гражданской инфраструктуре — школам, больницам и университетам", — считает Нумейри.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ: в США допустили, что удар по школе в Иране нанесла американская армия
6 марта, 06:28
Собеседник агентства добавил, что подобный характер конфликта подтверждают и прежние заявления американских и израильских официальных лиц. "Речь идет не о случайных оговорках — они прямо говорят о религиозно-идеологической войне", — отметил эксперт.
Алжирский политолог подчеркнул, что Белый дом пытается оправдать удар, утверждая, будто целью была не сама школа, а ее близость к иранским военным базам. "Это делается для того, чтобы сохранить моральный облик американской армии. Кроме того, ряд американских СМИ старается представить ситуацию так, будто армия США не атакует гражданские объекты Ирана и ведет войну исключительно против Корпуса стражей исламской революции", — сказал он.
По мнению Нумейри, американская администрация стремится сформировать образ своей армии как "освободителя угнетенных народов от диктаторских режимов" и представить себя главным гарантом международной безопасности и мира.
"Таким образом вновь возвращается идея Америки как мирового “полицейского”, который считает себя единственным вправе решать проблемы безопасности, политики и экономики — но исключительно исходя из собственных представлений и с применением силы и языка оружия", — подчеркнул Нумейри.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Как передало агентство Рейтер, следователи из США считают вероятным, что ответственность за удар несут американские силы, но якобы также не исключают виновность другой стороны.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране
4 марта, 17:30
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
