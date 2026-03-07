Крянин считает, что собака лишила Кудисову медали в марафоне

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Лыжница Алина Кудисова находилась в лидирующей группе и обладала хорошими шансами стать призером в марафоне на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате страны, но бросившаяся под ноги собака вынудила ее сойти с дистанции, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

В субботу на седьмом круге из тринадцати на трассе марафона появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку и финишировала седьмой.

"Конечно, ситуация с собаками повлияла на ход гонки. И Алина Кудисова сошла, и те, кто пострадал в этом столкновении, потом отвалились от группы лидеров. Жаль, что это произошло, четыре спортсменки до этого шли в отрыве. Алина была хорошо настроена, шансы завоевать медаль чемпионата России у нее точно были. Сейчас самое главное, чтобы у Алины все было в порядке со здоровьем. Ей надо восстановиться как можно быстрее, потому что сезон еще не закончен", - сказал Крянин