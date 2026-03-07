Рейтинг@Mail.ru
Крянин считает, что собака лишила Кудисову медали в марафоне
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
10:57 07.03.2026 (обновлено: 11:43 07.03.2026)
Крянин считает, что собака лишила Кудисову медали в марафоне
Крянин считает, что собака лишила Кудисову медали в марафоне - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Крянин считает, что собака лишила Кудисову медали в марафоне
Лыжница Алина Кудисова находилась в лидирующей группе и обладала хорошими шансами стать призером в марафоне на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате страны
спорт
южно-сахалинск
россия
сергей крянин
федерация лыжных гонок россии (флгр)
лыжные виды спорта
лыжные гонки
южно-сахалинск
россия
Крянин считает, что собака лишила Кудисову медали в марафоне

Крянин:у лыжницы Кудисовой были шансы на медаль до инцидента с собакой

Алина Кудисова
Алина Кудисова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алина Кудисова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Лыжница Алина Кудисова находилась в лидирующей группе и обладала хорошими шансами стать призером в марафоне на проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате страны, но бросившаяся под ноги собака вынудила ее сойти с дистанции, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
В субботу на седьмом круге из тринадцати на трассе марафона появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку и финишировала седьмой.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
3 марта, 11:43
3 марта, 11:43
"Конечно, ситуация с собаками повлияла на ход гонки. И Алина Кудисова сошла, и те, кто пострадал в этом столкновении, потом отвалились от группы лидеров. Жаль, что это произошло, четыре спортсменки до этого шли в отрыве. Алина была хорошо настроена, шансы завоевать медаль чемпионата России у нее точно были. Сейчас самое главное, чтобы у Алины все было в порядке со здоровьем. Ей надо восстановиться как можно быстрее, потому что сезон еще не закончен", - сказал Крянин.
"Трудно сказать, как могла бы развиваться ситуация, если бы не это столкновение. Но "полтинник" начинается, как мы говорим, после сорокового километра, и могло произойти все что угодно", - добавил собеседник агентства.
Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Лыжник Ардашев рассказал об адаптации на Сахалине перед чемпионатом России
24 февраля, 09:23
24 февраля, 09:23
 
Лыжные гонки
 
